https://sputnik-georgia.ru/20220824/kak-umenshalsya-ukrainskiy-vvp-na-dushu-naseleniya-269737656.html

Как уменьшался украинский ВВП на душу населения

Как уменьшался украинский ВВП на душу населения

В 1990 году Deutsche Bank спрогнозировал экономические перспективы каждой советской республики. Украина в том прогнозе обладала наибольшим потенциалом. Но... 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T16:37+0400

2022-08-24T16:37+0400

2022-08-24T16:37+0400

украина

инфографика

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️Случившееся с украинской экономикой в первые годы независимости не имеет аналогов в мировой истории. С 1990 по 1994 год валовой национальный продукт сократился на 44%, объем промышленности — на 41%, национальный доход — на 54%.Для понимания: во время великой депрессии в США спад производства не превышал 25%, а в СССР во время ВОВ максимальное падение составляло 30%.Украина — единственная республика бывшего СССР, которая до сих пор не достигла уровня 1990 года. ️Согласно ежегодному рейтингу благополучия жителей, Украина с момента обретения независимости переместилась с 43 на 74 место.Но кое-где в лидеры выйти все же удалось. Долгие годы независимости Украина исправно находится в списке самых бедных стран Европы, ведя борьбу за лидерство с Молдовой.

украина

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