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Каскадер из Грузии борется за победу в Taurus World Stunt Awards – ВИДЕО
Каскадер из Грузии борется за победу в Taurus World Stunt Awards – ВИДЕО
В американском фильме Лаша использовал головокружительные элементы грузинского танца 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T14:51+0400
2022-08-24T14:51+0400
2022-08-24T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинский каскадер, танцор и хореограф Лаша Мдзинарашвили номинирован на престижную премию Taurus World Stunt Awards в Голливуде в категории "Лучшая сцена боя" в фильме "King's Man: Начало".Речь идет о главной сцене боя в "King's Man", где Лаша использовал элементы грузинского танца. Информацию распространяет посольство США в Грузии.Лаша Мдзинарашвили – танцор известного Грузинского государственного ансамбля песни и танца "Рустави". Несколько месяцев Мдзинарашвили ставил сцену боя и работал в проекте вместе с мировыми звездами кино, такими как Рэйф Файнс, Рис Иванс, Стенли Туччи, Мэтью Гуд и Чарльз Дэнс.По словам Лаши Мдзинарашвили, на позицию дублера Риса Иванса, который играл одного из главных злодеев – Григория Распутина, его утвердила Клаудия Шиффер. Бывшая супер-модель – жена режиссера и директора фильма Мэтью Вона, лично занималась кастингом.Все элементы боя в сцене выполнялись им и cолистом "Сухишвили" Бачаной Чантурия без страховки, после чего Лаша, по собственному признанию, получил травму шейных позвонков.
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культура, грузия, новости, григорий распутин, клаудия шиффер, сша, ансамбль "рустави", шоу-бизнес
культура, грузия, новости, григорий распутин, клаудия шиффер, сша, ансамбль "рустави", шоу-бизнес
Каскадер из Грузии борется за победу в Taurus World Stunt Awards – ВИДЕО
В американском фильме Лаша использовал головокружительные элементы грузинского танца
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинский каскадер, танцор и хореограф Лаша Мдзинарашвили номинирован на престижную премию Taurus World Stunt Awards в Голливуде в категории "Лучшая сцена боя" в фильме "King's Man: Начало".
Речь идет о главной сцене боя в "King's Man", где Лаша использовал элементы грузинского танца. Информацию распространяет посольство США в Грузии.
Лаша Мдзинарашвили – танцор известного Грузинского государственного ансамбля песни и танца "Рустави". Несколько месяцев Мдзинарашвили ставил сцену боя и работал в проекте вместе с мировыми звездами кино, такими как Рэйф Файнс, Рис Иванс, Стенли Туччи, Мэтью Гуд и Чарльз Дэнс.
По словам Лаши Мдзинарашвили, на позицию дублера Риса Иванса, который играл одного из главных злодеев – Григория Распутина, его утвердила Клаудия Шиффер. Бывшая супер-модель – жена режиссера и директора фильма Мэтью Вона, лично занималась кастингом.
Все элементы боя в сцене выполнялись им и cолистом "Сухишвили" Бачаной Чантурия без страховки, после чего Лаша, по собственному признанию, получил травму шейных позвонков.