https://sputnik-georgia.ru/20220824/kto-predstavit-gruziyu-na-evrovidenii---2023-269725370.html
Кто представит Грузию на "Евровидении - 2023"?
Кто представит Грузию на "Евровидении - 2023"?
Похоже, представителя страны на престижном конкурсе Европы в этот раз выберет сама Грузия 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T12:27+0400
2022-08-24T12:27+0400
2022-08-24T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2023" представит победитель вокального телешоу "The Voice Georgia 2022", сообщает Общественный вещатель."С 23 августа по 20 сентября заполните регистрационную форму, станьте участником The Voice Georgia, побеждайте и выигрывайте билет на крупнейший музыкальный конкурс Европы "Евровидение - 2023"!" – пишут организаторы.The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале."Евровидение-2023" – 67-й конкурс песни "Евровидение", который пройдет в Великобритании. На конкурсе 2022 года, прошедшем в Турине (Италия), победу одержала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Однако 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что "Евровидение-2023" не будет проведено на Украине в связи с ситуацией в стране. В конце июля ЕВС подтвердил, что конкурс вместо Украины состоится в Великобритании. Впервые с 1980 года конкурс не будет проходить в стране-победительнице. Полуфиналы и финал состоятся в мае 2023 года.
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грузия, новости, культура, великобритания, евровидение - 2023, шоу, шоу "голос"
грузия, новости, культура, великобритания, евровидение - 2023, шоу, шоу "голос"
Кто представит Грузию на "Евровидении - 2023"?
Похоже, представителя страны на престижном конкурсе Европы в этот раз выберет сама Грузия
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2023" представит победитель вокального телешоу "The Voice Georgia 2022", сообщает Общественный вещатель.
"С 23 августа по 20 сентября заполните регистрационную форму, станьте участником The Voice Georgia, побеждайте и выигрывайте билет на крупнейший музыкальный конкурс Европы "Евровидение - 2023"!" – пишут
организаторы.
The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале.
"Евровидение-2023" – 67-й конкурс песни "Евровидение", который пройдет в Великобритании. На конкурсе 2022 года, прошедшем в Турине (Италия), победу одержала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania".
Однако 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что "Евровидение-2023" не будет проведено на Украине в связи с ситуацией в стране. В конце июля ЕВС подтвердил, что конкурс вместо Украины состоится в Великобритании.
Впервые с 1980 года конкурс не будет проходить в стране-победительнице. Полуфиналы и финал состоятся в мае 2023 года.