Кто представит Грузию на "Евровидении - 2023"?

Похоже, представителя страны на престижном конкурсе Европы в этот раз выберет сама Грузия 24.08.2022, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23965/97/239659701_0:97:1921:1177_1920x0_80_0_0_fe077899ad430874f6eb6b011b439de6.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение - 2023" представит победитель вокального телешоу "The Voice Georgia 2022", сообщает Общественный вещатель."С 23 августа по 20 сентября заполните регистрационную форму, станьте участником The Voice Georgia, побеждайте и выигрывайте билет на крупнейший музыкальный конкурс Европы "Евровидение - 2023"!" – пишут организаторы.The Voice of Georgia – вокальное телевизионное шоу. С 2012 года конкурс проходил на канале "Имеди", однако теперь оно будет транслироваться на Первом канале."Евровидение-2023" – 67-й конкурс песни "Евровидение", который пройдет в Великобритании. На конкурсе 2022 года, прошедшем в Турине (Италия), победу одержала Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Однако 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что "Евровидение-2023" не будет проведено на Украине в связи с ситуацией в стране. В конце июля ЕВС подтвердил, что конкурс вместо Украины состоится в Великобритании. Впервые с 1980 года конкурс не будет проходить в стране-победительнице. Полуфиналы и финал состоятся в мае 2023 года.

