https://sputnik-georgia.ru/20220824/magnitnye-buri-v-sentyabre-2022-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-269730558.html

Магнитные бури в сентябре 2022: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в сентябре 2022: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в сентябре 2022 года окажут негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых, которые реагируют на любые изменения погоды

2022-08-24T12:48+0400

2022-08-24T12:48+0400

2022-08-24T12:52+0400

справки

магнитная буря

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Зная точные даты магнитных бурь в сентябре, можно заранее подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни. Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в сентябре ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.Магнитные бури в сентябреВ сентябре 2022 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько магнитных бурь.Первую магнитную бурю в сентябре специалисты прогнозирует 3-5 числа. Пик магнитной бури приходится на 4 сентября. Геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет достаточно сильным, достигающим 6 баллов.Следующая магнитная буря ожидается 8-10 сентября. Геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет невысоким и почувствовать его смогут только метеозависимые лица.Магнитные бури средней интенсивности ожидается 13 и 16 сентября – специалисты советуют избегать в эти дни стрессовых ситуаций. Еще одна слабая магнитная буря ожидается 22 сентября. Ее почувствуют только метеочувствительные люди.Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 26-30 сентября. Она будет более продолжительной. По прогнозу пик магнитной бури приходится на 26 сентября – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и достигнет 5 баллов.Все остальные дни в сентябре будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.Неблагоприятные дни – что делать?По статистике, до 70% жителей Земли реагируют на магнитные бури, однако для тех, кто реагирует на любые изменения погоды активные всплески на Солнце, представляют серьезную проблему. Соответственно, в неблагоприятные дни у большинства людей бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами нужно позаботиться о своем здоровье.Неблагоприятный день медики всем советуют начать с контрастного душа, а накануне, приняв теплую ароматную ванну, хорошо выспаться.В период магнитных бурь людей чаще всего беспокоит мигрень. Чтобы избежать в неблагоприятные дни этой проблемы, специалисты советуют сделать гимнастику, устроить утром пробежку, заняться йогой или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

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