https://sputnik-georgia.ru/20220824/npo-ne-dolzhny-zanimat-stsenu-politicheskikh-partiy--vitse-spiker-gruzii--269732865.html

НПО не должны занимать сцену политических партий – вице-спикер Грузии

НПО не должны занимать сцену политических партий – вице-спикер Грузии

Настало время вернуть на свое место ту часть гражданского сектора, которая часто занимала пространство, отведенное для партий, отметил Талаквадзе 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T14:10+0400

2022-08-24T14:10+0400

2022-08-24T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) на акции протеста оппозиции присоединилась к политическим и антиконституционным требованиям, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе."Грузинская мечта" отказалась приглашать ISFED на заседание рабочей группы в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс. Как заявил глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут включиться в процесс при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставки премьера и правительства.По его словам, сейчас, когда настала объективная необходимость совместной работы правительства, оппозиции и НПО над выполнением рекомендаций Евросоюза, оказалось, что предпринятые в то время "неосознанные и неправильные шаги" помешали рабочему процессу."Один из верных путей исправить и изменить это – вернуть на свое естественное место ту часть гражданского сектора, которая часто занимала пространство, отведенное для партий, и об этом нужно сказать открыто. Тогда сотрудничество будет возможно", – подчеркнул Талаквадзе.Вице-спикер также отметил, что ранее общественности были представлены фактические доказательства в связи с тем, что результаты параллельного подсчета голосов во время парламентских выборов были изменены и практически сфальсифицированы. НПО пришлось публично признать это, а руководителю организации – покинул должность, добавил он."Теперь отрицание этого мешает совместной работе. Мы считаем, что занятие НПО сцены и пространства, предназначенного для политических партий, было неправильным, что нанесло ущерб и поставило под угрозу идею гражданского общества. Оказалось, что наша позиция была правильной, и сегодня мы столкнулись с этими трудностями", – отметил он.Ранее глава НПО Нино Долидзе заявила, что ISFED не считает требование отставки правительства предвзятой позицией. При этом она отметила, что "Справедливые выборы" никогда не высказывали желания участвовать в формировании технократического правительства, как это утверждают отдельные представители правящей партии.Тем временем представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.В представительстве ЕС подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.В посольстве США в Грузии заявили, что недопущение "Справедливых выборов", как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии, к рабочему процессу прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.Для правящей партии заявление посольства стало шокирующим, о чем заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что цель НПО "Справедливые выборы" – участие в революционных процессах, поэтому их вовлечение в рабочий процесс исключается.

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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, еврокомиссия, грузинская мечта