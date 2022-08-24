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"Оппозиция движется без рельсов" – депутат
"Оппозиция движется без рельсов" – депутат
Ранее часть оппозиционных партий заявила, что планируют объявить неповиновение властям 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T11:46+0400
2022-08-24T11:46+0400
2022-08-24T11:46+0400
политика
новости
грузия
оппозиция
яго хвичия
михаил саакашвили
зураб джапаридзе
ника мелия
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинская оппозиция даже не "близка к правильным рельсам", заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".При этом оппозиционер подчеркнул, что активизация маленьких партий подозрительно совпала с заявлением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об уходе из политики."Как только Михаил Саакашвили отступил от этой точки зрения, эти люди также отступили, и они менее радикальные. Однако в августе они заняли место радикального оппозиционера", – отметил Хвичия.Осенью о проведении акций заявила основанная Саакашвили крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причина акций – претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.В конце июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани озвучил решение об уходе Саакашвили из грузинской политики. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.Ранее лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление об уходе Саакашвили из грузинской политики "тактикой адвокатов".Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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политика, новости, грузия, оппозиция, яго хвичия, михаил саакашвили, зураб джапаридзе, ника мелия, тбилисский городской суд
политика, новости, грузия, оппозиция, яго хвичия, михаил саакашвили, зураб джапаридзе, ника мелия, тбилисский городской суд
"Оппозиция движется без рельсов" – депутат
Ранее часть оппозиционных партий заявила, что планируют объявить неповиновение властям
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинская оппозиция даже не "близка к правильным рельсам", заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".
"Думаю, что оппозиция даже не близка к правильным рельсам. И вообще, она движется без рельсов, из-за чего с ней происходит то, что происходит", – сказал Хвичия Первому каналу.
При этом оппозиционер подчеркнул, что активизация маленьких партий подозрительно совпала с заявлением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об уходе из политики.
"Как только Михаил Саакашвили отступил от этой точки зрения, эти люди также отступили, и они менее радикальные. Однако в августе они заняли место радикального оппозиционера", – отметил Хвичия.
Осенью о проведении акций заявила основанная Саакашвили крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причина акций – претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.
В конце июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани озвучил решение об уходе Саакашвили из грузинской политики. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.
Ранее лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление об уходе Саакашвили из грузинской политики "тактикой адвокатов".
Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.