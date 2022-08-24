https://sputnik-georgia.ru/20220824/oppozitsiya-dvizhetsya-bez-relsov--deputat-269725806.html

"Оппозиция движется без рельсов" – депутат

"Оппозиция движется без рельсов" – депутат

Ранее часть оппозиционных партий заявила, что планируют объявить неповиновение властям 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T11:46+0400

2022-08-24T11:46+0400

2022-08-24T11:46+0400

политика

новости

грузия

оппозиция

яго хвичия

михаил саакашвили

зураб джапаридзе

ника мелия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинская оппозиция даже не "близка к правильным рельсам", заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".При этом оппозиционер подчеркнул, что активизация маленьких партий подозрительно совпала с заявлением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об уходе из политики."Как только Михаил Саакашвили отступил от этой точки зрения, эти люди также отступили, и они менее радикальные. Однако в августе они заняли место радикального оппозиционера", – отметил Хвичия.Осенью о проведении акций заявила основанная Саакашвили крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и общественная организация "Сирцхвилиа". Причина акций – претензии к власти по работе над выполнением условий получения статуса кандидата в ЕС.В конце июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани озвучил решение об уходе Саакашвили из грузинской политики. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Отбывающий тюремное наказание Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике.Ранее лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление об уходе Саакашвили из грузинской политики "тактикой адвокатов".Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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политика, новости, грузия, оппозиция, яго хвичия, михаил саакашвили, зураб джапаридзе, ника мелия, тбилисский городской суд