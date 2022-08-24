https://sputnik-georgia.ru/20220824/pervye-litsa-pozdravili-zhiteley-gruzii-s-dnem-konstitutsii-269727583.html
Первые лица поздравили жителей Грузии с Днем Конституции
Первые лица поздравили жителей Грузии с Днем Конституции
Страна 24 августа празднует День Конституции Грузии 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T11:25+0400
2022-08-24T11:25+0400
2022-08-24T11:45+0400
политика
новости
грузия
шалва папуашвили
ираклий гарибашвили
конституция грузии
конституция грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24/35/243541_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_058903d067d4a2679bfc37bb65449fdf.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Непоколебимое соблюдение и защита высшего закона являются важнейшими условиями гражданского единства, мира, процветания, стабильности и прогресса страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Глава грузинского правительства поздравил население страны с Днем Конституции. Парламент независимой Грузии принял главный закон страны 24 августа 1995 года, в период президентства Эдуарда Шеварднадзе.По словам премьера, конституция отражает согласие общества по фундаментальным ценностям, общим целям и устремлениям людей; устанавливает и защищает верховенство закона, права и свободы каждого человека; определяет направления политической, экономической, общественной жизни."Конституция является главной опорой грузинского народа в процессе построения европейского государства. Непоколебимое соблюдение и защита высшего закона являются важнейшими условиями гражданского единства, мира, процветания, стабильности и прогресса страны", – отмечает премьер.С Днем Конституции население страны поздравил и глава законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили."Прошло 27 лет с тех пор, как парламент Грузии принял высший закон страны – Конституцию Грузии. Конституция Грузии и отраженные в ней ценности являются гарантами европейского будущего нашей страны", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента.После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции "Грузинская мечта" была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии уже стал символичной фигурой с ограниченными полномочиями.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24/35/243541_0:0:1944:1458_1920x0_80_0_0_f1f2fc46e65131dd3baaddafd766df49.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, конституция грузии, конституция грузии
политика, новости, грузия, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, конституция грузии, конституция грузии
Первые лица поздравили жителей Грузии с Днем Конституции
11:25 24.08.2022 (обновлено: 11:45 24.08.2022)
Страна 24 августа празднует День Конституции Грузии
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Непоколебимое соблюдение и защита высшего закона являются важнейшими условиями гражданского единства, мира, процветания, стабильности и прогресса страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Глава грузинского правительства поздравил население страны с Днем Конституции. Парламент независимой Грузии принял главный закон страны 24 августа 1995 года, в период президентства Эдуарда Шеварднадзе.
"Высший закон, который основан на многовековых традициях государственности грузинского народа и Конституции Демократической Республики Грузии 1921 года, на одном из самых прогрессивных правовых документов своей эпохи, создают основы для всестороннего развития современного демократического государства", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, конституция отражает согласие общества по фундаментальным ценностям, общим целям и устремлениям людей; устанавливает и защищает верховенство закона, права и свободы каждого человека; определяет направления политической, экономической, общественной жизни.
"Конституция является главной опорой грузинского народа в процессе построения европейского государства. Непоколебимое соблюдение и защита высшего закона являются важнейшими условиями гражданского единства, мира, процветания, стабильности и прогресса страны", – отмечает премьер.
С Днем Конституции население страны поздравил и глава законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили.
"Прошло 27 лет с тех пор, как парламент Грузии принял высший закон страны – Конституцию Грузии. Конституция Грузии и отраженные в ней ценности являются гарантами европейского будущего нашей страны", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.
Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Оригиналы Конституций 1921 и 1995 годов хранятся в Национальном архиве Грузии.
Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента.
После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции "Грузинская мечта" была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии уже стал символичной фигурой с ограниченными полномочиями.