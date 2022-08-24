https://sputnik-georgia.ru/20220824/pervye-litsa-pozdravili-zhiteley-gruzii-s-dnem-konstitutsii-269727583.html

Первые лица поздравили жителей Грузии с Днем Конституции

Первые лица поздравили жителей Грузии с Днем Конституции

Страна 24 августа празднует День Конституции Грузии 24.08.2022, Sputnik Грузия

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конституция грузии

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Непоколебимое соблюдение и защита высшего закона являются важнейшими условиями гражданского единства, мира, процветания, стабильности и прогресса страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Глава грузинского правительства поздравил население страны с Днем Конституции. Парламент независимой Грузии принял главный закон страны 24 августа 1995 года, в период президентства Эдуарда Шеварднадзе.По словам премьера, конституция отражает согласие общества по фундаментальным ценностям, общим целям и устремлениям людей; устанавливает и защищает верховенство закона, права и свободы каждого человека; определяет направления политической, экономической, общественной жизни."Конституция является главной опорой грузинского народа в процессе построения европейского государства. Непоколебимое соблюдение и защита высшего закона являются важнейшими условиями гражданского единства, мира, процветания, стабильности и прогресса страны", – отмечает премьер.С Днем Конституции население страны поздравил и глава законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили."Прошло 27 лет с тех пор, как парламент Грузии принял высший закон страны – Конституцию Грузии. Конституция Грузии и отраженные в ней ценности являются гарантами европейского будущего нашей страны", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени, документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента.После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции "Грузинская мечта" была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии уже стал символичной фигурой с ограниченными полномочиями.

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, ираклий гарибашвили, конституция грузии, конституция грузии