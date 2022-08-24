https://sputnik-georgia.ru/20220824/pozhar-v-borzhomskom-rayone-ogon-rasprostranyaetsya-269746874.html

Пожар в Боржомском районе: огонь распространяется

Пожар в Боржомском районе: огонь распространяется

Новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Лесной пожар в Боржомском районе продолжает распространятся, из-за сильного ветра возникли новые очаги огня, сообщает телеканал "Рустави 2".Лесной пожар в районе Боржоми возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети на правом берегу реки Куры. К тушению пожара по распоряжению премьера привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины.На данный момент новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района. Для контроля за ситуацией на место прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.Тушение пожара осложняет сильный ветер. Из-за него вертолеты пограничной полиции Грузии и прибывшие на помощь вертолеты из Турции были вынуждены остановить работы еще за несколько часов до наступления темноты.Для тушения пожара мобилизованы 1,2 тысячи человек. Уже проложены дороги к старым очагам, однако сильный ветер, высокая температура у очагов горения и сложный рельеф значительно осложняют работу пожарных и военных.К тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.По последней информации на прошлые сутки уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.

боржомский район

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