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Пожар в Боржомском районе: огонь распространяется
Пожар в Боржомском районе: огонь распространяется
Новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T21:16+0400
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новости
грузия
происшествия
боржомский район
лесной пожар
пожар
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Лесной пожар в Боржомском районе продолжает распространятся, из-за сильного ветра возникли новые очаги огня, сообщает телеканал "Рустави 2".Лесной пожар в районе Боржоми возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети на правом берегу реки Куры. К тушению пожара по распоряжению премьера привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины.На данный момент новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района. Для контроля за ситуацией на место прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.Тушение пожара осложняет сильный ветер. Из-за него вертолеты пограничной полиции Грузии и прибывшие на помощь вертолеты из Турции были вынуждены остановить работы еще за несколько часов до наступления темноты.Для тушения пожара мобилизованы 1,2 тысячи человек. Уже проложены дороги к старым очагам, однако сильный ветер, высокая температура у очагов горения и сложный рельеф значительно осложняют работу пожарных и военных.К тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.По последней информации на прошлые сутки уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
боржомский район
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новости, грузия, происшествия, боржомский район, лесной пожар, пожар
новости, грузия, происшествия, боржомский район, лесной пожар, пожар

Пожар в Боржомском районе: огонь распространяется

21:16 24.08.2022 (обновлено: 22:49 24.08.2022)
© photo: Sputnik / StringerПожар в лесу в горах близ Боржоми
Пожар в лесу в горах близ Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Лесной пожар в Боржомском районе продолжает распространятся, из-за сильного ветра возникли новые очаги огня, сообщает телеканал "Рустави 2".
Лесной пожар в районе Боржоми возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети на правом берегу реки Куры. К тушению пожара по распоряжению премьера привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины.
На данный момент новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района. Для контроля за ситуацией на место прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
Тушение пожара осложняет сильный ветер. Из-за него вертолеты пограничной полиции Грузии и прибывшие на помощь вертолеты из Турции были вынуждены остановить работы еще за несколько часов до наступления темноты.
Для тушения пожара мобилизованы 1,2 тысячи человек. Уже проложены дороги к старым очагам, однако сильный ветер, высокая температура у очагов горения и сложный рельеф значительно осложняют работу пожарных и военных.
К тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.
По последней информации на прошлые сутки уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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