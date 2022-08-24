https://sputnik-georgia.ru/20220824/pozhar-v-borzhomskom-rayone-ogon-rasprostranyaetsya-269746874.html
Пожар в Боржомском районе: огонь распространяется
Пожар в Боржомском районе: огонь распространяется
Новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T21:16+0400
2022-08-24T21:16+0400
2022-08-24T22:49+0400
новости
грузия
происшествия
боржомский район
лесной пожар
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/17/269695639_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d1835919aeb2f8f04016965ceb37b133.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Лесной пожар в Боржомском районе продолжает распространятся, из-за сильного ветра возникли новые очаги огня, сообщает телеканал "Рустави 2".Лесной пожар в районе Боржоми возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети на правом берегу реки Куры. К тушению пожара по распоряжению премьера привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины.На данный момент новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района. Для контроля за ситуацией на место прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.Тушение пожара осложняет сильный ветер. Из-за него вертолеты пограничной полиции Грузии и прибывшие на помощь вертолеты из Турции были вынуждены остановить работы еще за несколько часов до наступления темноты.Для тушения пожара мобилизованы 1,2 тысячи человек. Уже проложены дороги к старым очагам, однако сильный ветер, высокая температура у очагов горения и сложный рельеф значительно осложняют работу пожарных и военных.К тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.По последней информации на прошлые сутки уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
боржомский район
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/17/269695639_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_68844a5ee9e58b55dbcdb1e980f64cfa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, боржомский район, лесной пожар, пожар
новости, грузия, происшествия, боржомский район, лесной пожар, пожар
Пожар в Боржомском районе: огонь распространяется
21:16 24.08.2022 (обновлено: 22:49 24.08.2022)
Новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik.
Лесной пожар в Боржомском районе продолжает распространятся, из-за сильного ветра возникли новые очаги огня, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Лесной пожар в районе Боржоми возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети на правом берегу реки Куры. К тушению пожара по распоряжению премьера привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины.
На данный момент новые очаги возникли ближе к селам Ахалцихского района. Для контроля за ситуацией на место прибыл глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
Тушение пожара осложняет сильный ветер. Из-за него вертолеты пограничной полиции Грузии и прибывшие на помощь вертолеты из Турции были вынуждены остановить работы еще за несколько часов до наступления темноты.
Для тушения пожара мобилизованы 1,2 тысячи человек. Уже проложены дороги к старым очагам, однако сильный ветер, высокая температура у очагов горения и сложный рельеф значительно осложняют работу пожарных и военных.
К тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.
По последней информации на прошлые сутки уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.