https://sputnik-georgia.ru/20220824/press-konferentsiya-sotsialnye-seti-i-novye-media-gruzii-269706660.html
Пресс-конференция: Социальные сети и новые медиа Грузии
Пресс-конференция: Социальные сети и новые медиа Грузии
Пресс-конференция на тему "Социальные сети и новые медиа Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 24 августа, в 13:00 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T10:00+0400
2022-08-24T10:00+0400
2022-08-24T10:05+0400
пресс-центр
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анонсы
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Телевидение долгое время играло в медиапространстве Грузии векторную роль, но его востребованность постепенно снижается. Аудитория все чаще получает информацию через социальные сети. Согласно результатам опроса по Программе повышения достоверности информации, который провел CRRC Georgia, главным источником информации назвали телевидение 48% респондентов, социальные сети — 25%, а еще 13% — близких и членов семьи.Смотрят телевизор не реже раза в неделю 85% респондентов. 71% используют социальные сети хотя бы раз в неделю, 56% – онлайн-СМИ, всего 8% назвали печатные СМИ и 7% – радио.В рейтинге социальных сетей лидируют Facebook* (используют хотя бы раз в неделю –67% опрошенных), YouTube (57%), Instagram* (25%), Tik-Tok (16%), Twitter (4%), Одноклассники (4%), ВКонтакте (3%).Какие соцсети будут развиваться в Грузии? Как они влияют на потребление информации? Насколько развит в них рекламный бизнес? На эти и другие актуальные вопросы ответит:– доктор экономики, менеджер-коммуникатор социальных сетей и интернет-ресурсов Давид КАРДАВА* – запрещены в РФПриглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, facebook, youtube, instagram, анонсы
грузия, новости, общество, facebook, youtube, instagram, анонсы
Пресс-конференция: Социальные сети и новые медиа Грузии
10:00 24.08.2022 (обновлено: 10:05 24.08.2022)
Пресс-конференция на тему "Социальные сети и новые медиа Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 24 августа, в 13:00
Телевидение долгое время играло в медиапространстве Грузии векторную роль, но его востребованность постепенно снижается. Аудитория все чаще получает информацию через социальные сети. Согласно результатам опроса по Программе повышения достоверности информации, который провел CRRC Georgia, главным источником информации назвали телевидение 48% респондентов, социальные сети — 25%, а еще 13% — близких и членов семьи.
Смотрят телевизор не реже раза в неделю 85% респондентов. 71% используют социальные сети хотя бы раз в неделю, 56% – онлайн-СМИ, всего 8% назвали печатные СМИ и 7% – радио.
В рейтинге социальных сетей лидируют Facebook* (используют хотя бы раз в неделю –67% опрошенных), YouTube (57%), Instagram* (25%), Tik-Tok (16%), Twitter (4%), Одноклассники (4%), ВКонтакте (3%).
Какие соцсети будут развиваться в Грузии? Как они влияют на потребление информации? Насколько развит в них рекламный бизнес? На эти и другие актуальные вопросы ответит:
– доктор экономики, менеджер-коммуникатор социальных сетей и интернет-ресурсов Давид КАРДАВА
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.