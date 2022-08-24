https://sputnik-georgia.ru/20220824/rtveli---2022-koordinatsionnyy-shtab-sbora-urozhaya-vinograda-otkrylsya-na-vostoke-gruzii-269731755.html

Ртвели - 2022: координационный штаб сбора урожая винограда открылся на востоке Грузии

Ртвели - 2022: координационный штаб сбора урожая винограда открылся на востоке Грузии

Его задача – обеспечение организованной сдачи винограда и его учет 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T13:33+0400

2022-08-24T13:33+0400

2022-08-24T13:59+0400

ртвели 2022

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели (сбора урожая винограда) заработал в Телави (регион Кахети), сообщает Минсельхоз Грузии.Координационный штаб будет работать круглосуточно. Его задача – обеспечить организованную сдачу винограда и его учет.Шамугия вместе с представителями Национального агентства вина, законодательных и местных органов власти и винодельческих компаний принял участие в открытии координационного штаба.Любой производитель вина может зарегистрироваться в координационном штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую цену купит у него урожай.Регистрация винограда будет производиться в единой электронной системе, которая успешно была внедрена Минсельхозом в 2013 году."Одним из главных приоритетов нашего правительства является развитие сферы виноградарства и виноделия. На протяжении многих лет мы проводим последовательную политику и видим результаты успеха. Производство и экспорт растут, и мы должны поддерживать эту динамику", – сказал министр.В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (53,5 млн долларов). В процессе переработки будут задействованы около 300 винодельческих компаний.В ходе выступления на открытии штаба глава Минсельхоза затронул и вопрос качества вина. Шамугия отметил, что на заводы должен поступать кондиционный, качественный виноград."Качественный виноград определяет качество вина и впоследствии его конкурентоспособность, что в конечном итоге влияет на цену и показатели экспорта", – сказал министр.В 2021 году власти также субсидировали виноград сортов "ркацители" и "кахури мцване", на что было выделено 100 миллионов лари (35,7 млн долларов). Тогда в стране переработали 240 тысяч тонн.По данным Нацагентства вина, в 2021 году страна экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.В прошлом году Россия вновь заняла первое место среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.

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ртвели 2022, вино и виноделие грузии, грузия, экономика, новости, отар шамугия