https://sputnik-georgia.ru/20220824/serdtse-khvichi-kvaratskheliya-zanyato-vse-ob-izbrannitse-futbolista---video-269731207.html

Сердце Хвичи Кварацхелия занято? Все об избраннице футболиста - ВИДЕО

Сердце Хвичи Кварацхелия занято? Все об избраннице футболиста - ВИДЕО

Кварацхелия признался, что еще не просил руки своей девушки, но уже знаком с ее родителями 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T13:08+0400

2022-08-24T13:08+0400

2022-08-24T13:54+0400

хвича кварацхелия

неаполь

новости

грузия

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264437966_0:147:1440:957_1920x0_80_0_0_22d2db5eeb1b4a1279158881252a3078.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Сердце восходящей звезды не только грузинского, но и мирового футбола Хвичи Кварацхелия занято уже больше года – об этом игрок итальянского "Наполи" и сборной Грузии рассказал в одном из недавних интервью.В начале июля руководство клуба из Неаполя официально подтвердило, что Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи". В марте Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и отправился в батумское "Динамо", правда, совсем не надолго. В новом клубе Кварацхелия играет под номером 77 и забил три гола в двух стартовых матчах."Я познакомился с ней через моего друга и знаю ее уже год. Мы уже давно вместе", – рассказал Кварацхелия.По словам Хвичи, его девушку зовут Ница и она учится в Тбилисском мединституте. Именно учеба помешала студентке поехать за своим избранником на Апеннинский полуостров.Футболист отметил, что у его девушки практически все время лекции и очень мало свободного времени.По словам 21-летнего футболиста, его девушка очень эмоционально реагирует на его голы. "Она очень эмоциональна, и если я забью гол, она может даже заплакать", – рассказал футболист.Кварацхелия признался, что он еще не просил руки Ницы, но уже хорошо знаком с ее родителями.

неаполь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

хвича кварацхелия, неаполь, новости, грузия, спорт