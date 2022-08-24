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Сердце Хвичи Кварацхелия занято? Все об избраннице футболиста - ВИДЕО
Сердце Хвичи Кварацхелия занято? Все об избраннице футболиста - ВИДЕО
Кварацхелия признался, что еще не просил руки своей девушки, но уже знаком с ее родителями 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T13:08+0400
2022-08-24T13:08+0400
2022-08-24T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Сердце восходящей звезды не только грузинского, но и мирового футбола Хвичи Кварацхелия занято уже больше года – об этом игрок итальянского "Наполи" и сборной Грузии рассказал в одном из недавних интервью.В начале июля руководство клуба из Неаполя официально подтвердило, что Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи". В марте Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и отправился в батумское "Динамо", правда, совсем не надолго. В новом клубе Кварацхелия играет под номером 77 и забил три гола в двух стартовых матчах."Я познакомился с ней через моего друга и знаю ее уже год. Мы уже давно вместе", – рассказал Кварацхелия.По словам Хвичи, его девушку зовут Ница и она учится в Тбилисском мединституте. Именно учеба помешала студентке поехать за своим избранником на Апеннинский полуостров.Футболист отметил, что у его девушки практически все время лекции и очень мало свободного времени.По словам 21-летнего футболиста, его девушка очень эмоционально реагирует на его голы. "Она очень эмоциональна, и если я забью гол, она может даже заплакать", – рассказал футболист.Кварацхелия признался, что он еще не просил руки Ницы, но уже хорошо знаком с ее родителями.
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хвича кварацхелия, неаполь, новости, грузия, спорт
хвича кварацхелия, неаполь, новости, грузия, спорт
Сердце Хвичи Кварацхелия занято? Все об избраннице футболиста - ВИДЕО
13:08 24.08.2022 (обновлено: 13:54 24.08.2022)
Кварацхелия признался, что еще не просил руки своей девушки, но уже знаком с ее родителями
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Сердце восходящей звезды не только грузинского, но и мирового футбола Хвичи Кварацхелия занято уже больше года – об этом игрок итальянского "Наполи" и сборной Грузии рассказал в одном из недавних интервью.
В начале июля руководство клуба из Неаполя официально подтвердило, что Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи". В марте Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и отправился в батумское "Динамо", правда, совсем не надолго. В новом клубе Кварацхелия играет под номером 77 и забил три гола в двух стартовых матчах.
"Я познакомился с ней через моего друга и знаю ее уже год. Мы уже давно вместе", – рассказал Кварацхелия.
По словам Хвичи, его девушку зовут Ница и она учится в Тбилисском мединституте. Именно учеба помешала студентке поехать за своим избранником на Апеннинский полуостров.
Футболист отметил, что у его девушки практически все время лекции и очень мало свободного времени.
"Супруги или будущие жены футболистов прекрасно знают, что быть женой футболиста непросто, потому что они не могут каждый день звонить или писать своим близким, потому что у них тренировки и игры. Моя девушка это прекрасно знает и во всем разобралась", – сказал Кварацхелия.
По словам 21-летнего футболиста, его девушка очень эмоционально реагирует на его голы. "Она очень эмоциональна, и если я забью гол, она может даже заплакать", – рассказал футболист.
Кварацхелия признался, что он еще не просил руки Ницы, но уже хорошо знаком с ее родителями.