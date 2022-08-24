https://sputnik-georgia.ru/20220824/sud-nad-saakashvili-v-ocherednoy-raz-otlozhili-269742461.html
Суд над Саакашвили в очередной раз отложили
Суд над Саакашвили в очередной раз отложили
Причина переноса заседания - состоряние здоровья экс-президента 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T19:28+0400
2022-08-24T19:28+0400
2022-08-24T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили вновь отложили из-за состояния здоровья подсудимого.Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.На сегодняшнем заседании, которое состоялось в Тбилисском городском суде, судья Нино Чахнашвили зачитала справки, которые были представлены из пенитенциарного учреждения и клиники "Вивамеди".В документе из клиники было указано, что у пациента Саакашвили есть сильная слабость, ему трудно передвигается, и в основном он лежит, из-за чего его присутствие на судебном процессе нецелесообразно.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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грузия, новости, тбилиси, батуми, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили, давид саакашвили
грузия, новости, тбилиси, батуми, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили, давид саакашвили
Суд над Саакашвили в очередной раз отложили
Причина переноса заседания - состоряние здоровья экс-президента
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили вновь отложили из-за состояния здоровья подсудимого.
Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.
На сегодняшнем заседании, которое состоялось в Тбилисском городском суде, судья Нино Чахнашвили зачитала справки, которые были представлены из пенитенциарного учреждения и клиники "Вивамеди".
В документе из клиники было указано, что у пациента Саакашвили есть сильная слабость, ему трудно передвигается, и в основном он лежит, из-за чего его присутствие на судебном процессе нецелесообразно.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.