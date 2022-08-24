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Ценнейшая рукопись Галилео Галилея оказалось подделкой - ФОТО

Ценнейшая рукопись Галилео Галилея оказалось подделкой - ФОТО

Предположительно, документ был подделан в XX веке человеком по имени Тобиа Никотра 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T17:18+0400

2022-08-24T17:18+0400

2022-08-24T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Ученые разгадали вековую загадку, вернее развенчали миф: оказалось, что раритетную рукопись якобы авторства выдающегося итальянского астронома и физика Галилео Галилея на самом деле создал не он, пишет Smithsonian Magazine.То есть почти столетие во владениях Мичиганского университета хранился рукописный манускрипт, который влиятельные эксперты и историки называли "одной из жемчужин" библиотеки вуза. Речь идет о документе, написанном в 1609 и 1610 годах. Утверждалось, что он содержит письмо, подписанное легендарным ученым. В нем, в частности, описывался новый телескоп и зарисовки спутников, вращающихся вокруг Юпитера. К слову, это были первые данные наблюдений, показавшие, что объекты вращаются вокруг тела, отличного от Земли.Специалисты предполагают, что Галилей и правда практиковал новый телескоп в 1610 году. Именно так физик обнаружил, что спутники вращаются вокруг Юпитера. Это открытие, в свою очередь, помогло обосновать гелиоцентрическую теорию Николая Коперника. Но что касается самой рукописи, как выяснилось, Галилей ее не писал. Предположительно, документ был подделан в XX веке человеком по имени Тобиа Никотра.Кстати, к словам Ника Уайлдинга нужно было прислушаться с самого начала, потому что Уайлдинг раньше уже обнаруживал фальшивки, а именно, подделку копии астрономического трактата Галилея Sidereus Nuncius, которая якобы включала оригинальные акварели Галилея с изображением Луны.Еще одной уликой оказались два водяных знака. "Я помню, как я впервые ощутил разочарование, когда Уайлдинг связался со мной и запросил информацию о происхождении и изображении водяного знака рукописи", — рассказал куратор Мичиганского исследовательского центра специальных коллекций Пабло Альварес.Как поясняют специалисты, водяные знаки документов способны появляться при освещении и указывать на дату и место создания бумаги. Так Уайлдинг выяснил, что два водяных знака "AS" и "BMO" указывали на производителя из города Бергамо. Но подобные метки на бумагу стали ставить только после 1770 года, а Галилео Галилей умер в 1642-м. Наконец, завершающим доказательством стало то, что бумага оказалась аналогичной той, что использовалась в других фальшивках. Так, собрав все полученные данные воедино, Уайлдинг обнаружил, что она с большой вероятностью была делом рук Никотры, знаменитого фальсификатора XX века.

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