https://sputnik-georgia.ru/20220824/tsenneyshaya-rukopis-galileo-galileya-okazalos-poddelkoy---foto-269738337.html
Ценнейшая рукопись Галилео Галилея оказалось подделкой - ФОТО
Ценнейшая рукопись Галилео Галилея оказалось подделкой - ФОТО
Предположительно, документ был подделан в XX веке человеком по имени Тобиа Никотра 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T17:18+0400
2022-08-24T17:18+0400
2022-08-24T17:18+0400
новости
в мире
ученые
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23832/89/238328923_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_7bce7ff139b89b2c96128c764bb79119.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Ученые разгадали вековую загадку, вернее развенчали миф: оказалось, что раритетную рукопись якобы авторства выдающегося итальянского астронома и физика Галилео Галилея на самом деле создал не он, пишет Smithsonian Magazine.То есть почти столетие во владениях Мичиганского университета хранился рукописный манускрипт, который влиятельные эксперты и историки называли "одной из жемчужин" библиотеки вуза. Речь идет о документе, написанном в 1609 и 1610 годах. Утверждалось, что он содержит письмо, подписанное легендарным ученым. В нем, в частности, описывался новый телескоп и зарисовки спутников, вращающихся вокруг Юпитера. К слову, это были первые данные наблюдений, показавшие, что объекты вращаются вокруг тела, отличного от Земли.Специалисты предполагают, что Галилей и правда практиковал новый телескоп в 1610 году. Именно так физик обнаружил, что спутники вращаются вокруг Юпитера. Это открытие, в свою очередь, помогло обосновать гелиоцентрическую теорию Николая Коперника. Но что касается самой рукописи, как выяснилось, Галилей ее не писал. Предположительно, документ был подделан в XX веке человеком по имени Тобиа Никотра.Кстати, к словам Ника Уайлдинга нужно было прислушаться с самого начала, потому что Уайлдинг раньше уже обнаруживал фальшивки, а именно, подделку копии астрономического трактата Галилея Sidereus Nuncius, которая якобы включала оригинальные акварели Галилея с изображением Луны.Еще одной уликой оказались два водяных знака. "Я помню, как я впервые ощутил разочарование, когда Уайлдинг связался со мной и запросил информацию о происхождении и изображении водяного знака рукописи", — рассказал куратор Мичиганского исследовательского центра специальных коллекций Пабло Альварес.Как поясняют специалисты, водяные знаки документов способны появляться при освещении и указывать на дату и место создания бумаги. Так Уайлдинг выяснил, что два водяных знака "AS" и "BMO" указывали на производителя из города Бергамо. Но подобные метки на бумагу стали ставить только после 1770 года, а Галилео Галилей умер в 1642-м. Наконец, завершающим доказательством стало то, что бумага оказалась аналогичной той, что использовалась в других фальшивках. Так, собрав все полученные данные воедино, Уайлдинг обнаружил, что она с большой вероятностью была делом рук Никотры, знаменитого фальсификатора XX века.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23832/89/238328923_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_ffbb9a62e579c2707ac8446a9222cd2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, ученые, наука
новости, в мире, ученые, наука
Ценнейшая рукопись Галилео Галилея оказалось подделкой - ФОТО
Предположительно, документ был подделан в XX веке человеком по имени Тобиа Никотра
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik.
Ученые разгадали вековую загадку, вернее развенчали миф: оказалось, что раритетную рукопись якобы авторства выдающегося итальянского астронома и физика Галилео Галилея на самом деле создал не он, пишет Smithsonian Magazine
.
То есть почти столетие во владениях Мичиганского университета хранился рукописный манускрипт, который влиятельные эксперты и историки называли "одной из жемчужин" библиотеки вуза.
Речь идет о документе, написанном в 1609 и 1610 годах. Утверждалось, что он содержит письмо, подписанное легендарным ученым. В нем, в частности, описывался новый телескоп и зарисовки спутников, вращающихся вокруг Юпитера. К слову, это были первые данные наблюдений, показавшие, что объекты вращаются вокруг тела, отличного от Земли.
Специалисты предполагают, что Галилей и правда практиковал новый телескоп в 1610 году. Именно так физик обнаружил, что спутники вращаются вокруг Юпитера. Это открытие, в свою очередь, помогло обосновать гелиоцентрическую теорию Николая Коперника.
Но что касается самой рукописи, как выяснилось, Галилей ее не писал. Предположительно, документ был подделан в XX веке человеком по имени Тобиа Никотра.
Любопытно, что впервые подделку начал подозревать Ник Уайлдинг — историк из Университета штата Джорджия. "Для меня она выглядела крайне странно, включая необычный почерк, выбор слов и цвет чернил", — объяснил Уайлдинг.
Кстати, к словам Ника Уайлдинга нужно было прислушаться с самого начала, потому что Уайлдинг раньше уже обнаруживал фальшивки, а именно, подделку копии астрономического трактата Галилея Sidereus Nuncius, которая якобы включала оригинальные акварели Галилея с изображением Луны.
Еще одной уликой оказались два водяных знака. "Я помню, как я впервые ощутил разочарование, когда Уайлдинг связался со мной и запросил информацию о происхождении и изображении водяного знака рукописи", — рассказал куратор Мичиганского исследовательского центра специальных коллекций Пабло Альварес.
Как поясняют специалисты, водяные знаки документов способны появляться при освещении и указывать на дату и место создания бумаги. Так Уайлдинг выяснил, что два водяных знака "AS" и "BMO" указывали на производителя из города Бергамо. Но подобные метки на бумагу стали ставить только после 1770 года, а Галилео Галилей умер в 1642-м.
Наконец, завершающим доказательством стало то, что бумага оказалась аналогичной той, что использовалась в других фальшивках. Так, собрав все полученные данные воедино, Уайлдинг обнаружил, что она с большой вероятностью была делом рук Никотры, знаменитого фальсификатора XX века.