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В Грузии расследуют факт нападения на журналиста оппозиционного телеканала
В Грузии расследуют факт нападения на журналиста оппозиционного телеканала
Неизвестный мужчина отобрал микрофон у журналиста и угрожал съемочной группе 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T20:44+0400
2022-08-24T20:44+0400
2022-08-24T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста оппозиционного телеканала "Формула" Рати Цверава.Инцидент произошел в среду днем, когда Цверава вел прямое включение. Неизвестный мужчина отобрал у него микрофон и угрожал съемочной группе ножом.Уголовное дело расследуется по статье "незаконное вмешательство в журналистскую деятельность". В данный момент устанавливается личность напавшего.
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новости, происшествия, грузия
новости, происшествия, грузия
В Грузии расследуют факт нападения на журналиста оппозиционного телеканала
20:44 24.08.2022 (обновлено: 20:52 24.08.2022)
Неизвестный мужчина отобрал микрофон у журналиста и угрожал съемочной группе
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста оппозиционного телеканала "Формула" Рати Цверава.
Инцидент произошел в среду днем, когда Цверава вел прямое включение. Неизвестный мужчина отобрал у него микрофон и угрожал съемочной группе ножом.
Уголовное дело расследуется по статье "незаконное вмешательство в журналистскую деятельность". В данный момент устанавливается личность напавшего.