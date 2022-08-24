https://sputnik-georgia.ru/20220824/v-gruzii-rassleduyut-fakt-napadeniya-na-zhurnalista-oppozitsionnogo-telekanala-269743511.html

В Грузии расследуют факт нападения на журналиста оппозиционного телеканала

В Грузии расследуют факт нападения на журналиста оппозиционного телеканала

Неизвестный мужчина отобрал микрофон у журналиста и угрожал съемочной группе 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Специальная следственная служба возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста оппозиционного телеканала "Формула" Рати Цверава.Инцидент произошел в среду днем, когда Цверава вел прямое включение. Неизвестный мужчина отобрал у него микрофон и угрожал съемочной группе ножом.Уголовное дело расследуется по статье "незаконное вмешательство в журналистскую деятельность". В данный момент устанавливается личность напавшего.

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