https://sputnik-georgia.ru/20220824/v-gruzii-vedut-aktivnuyu-borbu-s-internet-piratstvom-v-kinoindustrii-269734195.html

В Грузии ведут активную борьбу с интернет-пиратством в киноиндустрии

В Грузии ведут активную борьбу с интернет-пиратством в киноиндустрии

Распространение украденного контента в интернет-пространстве запрещено законом, напомнили в организации 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T15:14+0400

2022-08-24T15:14+0400

2022-08-24T15:16+0400

грузия

новости

общество

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинская Комиссия по коммуникациям ведет активную работу по освобождению Интернета от нелегального контента с целью защиты интеллектуальной собственности и авторских прав, говорится в опубликованном заявлении.Основная задача Комиссии по коммуникациям – освобождение Интернета от нелегального и пиратского контента таким образом, чтобы не ущемлялись интересы пользователя. В рамках борьбы с пиратством в последнее время было заблокировано несколько местных киносайтов, среди которых Imovie.Согласно информации, обнародованной Комиссией, распространение украденного контента в интернет-пространстве запрещено законом. В частности, комиссия уже более двух лет интенсивно работает с сайтами, распространяющими пиратскую аудиовизуальную продукцию.Что касается сайтов, которые не удалили противоправный контент со своей платформы, несмотря на запрос, Комиссия уже обратилась к компаниям-провайдерам интернет-услуг, которые, согласно действующему законодательству, обязаны отреагировать и принять соответствующие меры по его устранению."В целях защиты интересов общественности Комиссия по коммуникациям в процессе освобождения Интернета от нелегального контента давала компаниям максимальное время для приведения своей деятельности в соответствие с законом", – говорится в заявлении.Как отмечается в заявлении, размещение аудиовизуального контента в интернет-пространстве с нарушением авторских прав наносит серьезный финансовый ущерб компаниям и законным правообладателям. В то же время это наносит ущерб имиджу и репутации страны.В Комиссии по коммуникациям отмечают, что в ноябре 2019 года в письме, направленном американскими киностудиями в Комиссию, речь шла о роли организации и достигнутых результатах, и помощи в очистке Интернета от нелегального контента.По их словам, параллельно с благодарностью Motion Picture Association of America, которая обратилась к Disney, Warner Bros., Universal Pictures, Sony, Paramount Pictures и Netflix, обратилась в Комиссию по коммуникациям, Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии из-за интернет-пиратства.Киностудии надеялись, что с помощью Комиссии по коммуникациям Интернет скоро освободится от незаконных, нелегитимных фильмов и сериалов.

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