https://sputnik-georgia.ru/20220824/v-seti-poyavilsya-treyler-seriala-vlastelin-kolets-koltsa-vlasti---video-269741203.html
В Сети появился трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" - ВИДЕО
В Сети появился трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" - ВИДЕО
Премьера нового сериала запланирована на 2 сентября 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T18:18+0400
2022-08-24T18:18+0400
2022-08-24T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Сети появился официальный трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" - видео опубликовано на канале стримингового сервиса Prime Video.Судя по трейлеру, действия в многосерийном фильме происходят за тысячи лет до событий романов "Властелин колец" и "Хоббит", во время т. н. Второй эпохи Средиземья, когда и появились Кольца власти. В основе сериала — "Сильмариллион" Джона Рональда Руэла Толкин. В ролике можно увидеть персонажей: Галадриэль, Эльронд, верховного короля Гиль-Галад, короля гномов Дурин III и принцессу Диса.По информации Prime Video, премьера сериала состоится 2 сентября. Ожидается, что покажут сразу две серии, а остальные шесть эпизодов будут транслировать еженедельно.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
телесериалы, в мире, новости
телесериалы, в мире, новости
В Сети появился трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" - ВИДЕО
Премьера нового сериала запланирована на 2 сентября
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Сети появился официальный трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти" - видео опубликовано на канале стримингового сервиса Prime Video.
Судя по трейлеру, действия в многосерийном фильме происходят за тысячи лет до событий романов "Властелин колец" и "Хоббит", во время т. н. Второй эпохи Средиземья, когда и появились Кольца власти.
В основе сериала — "Сильмариллион" Джона Рональда Руэла Толкин. В ролике можно увидеть персонажей: Галадриэль, Эльронд, верховного короля Гиль-Галад, короля гномов Дурин III и принцессу Диса.
По информации Prime Video, премьера сериала состоится 2 сентября. Ожидается, что покажут сразу две серии, а остальные шесть эпизодов будут транслировать еженедельно.