https://sputnik-georgia.ru/20220824/zakat-ukrainskoy-nauki-269740767.html

Закат украинской науки

Закат украинской науки

31 год назад Украина вышла из состава СССР с серьезной научно-исследовательской базой, большим количеством ученых и университетов 24.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-24T18:00+0400

2022-08-24T18:00+0400

2022-08-24T18:00+0400

инфографика

украина

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Однако, получив независимость, Украина резко сократила финансирование исследований: научных работников на Украине в течение 31 года становилось все меньше. Новая волна сокращений накрыла Украину с 2013 года. Научные организации начали закрывать, либо из-за недостаточного финансирования сотрудники переводились на неполный рабочий день. До 2013 года затраты на выполнение научных исследований и разработок (R&D) в стране превышали $1 млрд. А вот в 2020 году Украина направила на R&D уже примерно в два раза меньше — $631 млн. В 2020 году, по данным украинского GMK Center, Украина потратила на R&D всего 0,41% от своего ВВП (в 2010 году показатель составлял 0,75%). Это катастрофически мало. В развитых странах расходы на R&D значительно выше, в среднем они варьируются в диапазоне от 1% до 5%.

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