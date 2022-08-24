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Жара и ветер — синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Жара и ветер — синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
В горных районах ожидается сильный ветер, из-за чего риск возникновения лесных пожаров увеличивается 24.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-24T10:40+0400
2022-08-24T10:40+0400
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погода
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие три дня обещают сильный ветер и повышение температуры воздуха в отдельных районах Грузии до 40 градусов.По данным meteo.gov.ge, 24-26 августа температура воздуха в некоторых регионах повысится до 40 градусов. Днем будет дуть восточный ветер со скоростью 20-25 м/с.В Тбилиси в ближайшие трое суток осадков не ожидается. Температура воздуха составит +17 градусов ночью и +35 градусов днем.В Восточной Грузии погода ожидается преимущественно без осадков и сильный ветер. Температура воздуха днем превысит 35 градусов, будет дуть ветер со скоростью 20-25 м/с.Кроме того, Национальное агентство окружающей среды сообщило, что в некоторых горных районах страны ожидается сильный ветер, из-за чего риск возникновения лесных пожаров увеличивается.Между тем, с 19 августа в Боржоми пожарные и силы обороны Грузии пытаются справиться с бушующим лесным пожаром. Работу на месте осложняет засушливая погода и ветер.
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Жара и ветер — синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
10:40 24.08.2022 (обновлено: 11:06 24.08.2022)
В горных районах ожидается сильный ветер, из-за чего риск возникновения лесных пожаров увеличивается
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие три дня обещают сильный ветер и повышение температуры воздуха в отдельных районах Грузии до 40 градусов.
По данным meteo.gov.ge
, 24-26 августа температура воздуха в некоторых регионах повысится до 40 градусов. Днем будет дуть восточный ветер со скоростью 20-25 м/с.
На западе Грузии ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью 24-26 августа составит +24 градуса, а днем она достигнет +39...+40 градусов. В Западной Грузии также ожидается сильный ветер. Его скорость 24 и 26 августа составит 20-25 м/с, а 25 августа увеличится до 28 м/с.
В Тбилиси в ближайшие трое суток осадков не ожидается. Температура воздуха составит +17 градусов ночью и +35 градусов днем.
В Восточной Грузии погода ожидается преимущественно без осадков и сильный ветер. Температура воздуха днем превысит 35 градусов, будет дуть ветер со скоростью 20-25 м/с.
Кроме того, Национальное агентство окружающей среды сообщило, что в некоторых горных районах страны ожидается сильный ветер, из-за чего риск возникновения лесных пожаров увеличивается.
Между тем, с 19 августа в Боржоми пожарные и силы обороны Грузии пытаются справиться с бушующим лесным пожаром. Работу на месте осложняет засушливая погода и ветер.