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Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе в конце месяца

Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе в конце месяца

Встрече лидеров двух стран будет предшествовать встреча на уровне вице-премьеров в рамках работы комиссии по делимитации границы. 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдет 31 августа, сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.Лидеры стран встретятся в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщает Sputnik Азербайджан.Ильхам Алиев и Никол Пашинян в последний раз провели переговоры о нормализации отношений 22 мая в Брюсселе также при посредничестве Мишеля. По итогам той встречи были подписаны постановления о создании комиссий по делимитации и безопасности границ.Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси: о чем говорили дипломаты? >>В то же время сообщается о предстоящих в Москве 30 августа переговорах между представителями Азербайджана и Армении в рамках комиссии по вопросу делимитации границ. Комиссии с каждой стороны возглавляют вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

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