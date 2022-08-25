https://sputnik-georgia.ru/20220825/biznesmena-v-gruzii-ulichili-v-neuplate-nalogov-269756173.html

Бизнесмена в Грузии уличили в неуплате налогов

Бизнесмена в Грузии уличили в неуплате налогов

Речь идет о сумме размером более миллиона лари, которой лишился госбюджет 25.08.2022, Sputnik Грузия

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грузия

происшествия

минфин грузии

налоги

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В Грузии за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере к уголовной ответственности привлекли бизнесмена, сообщается на сайте Следственной службы министерства финансов.Речь идет о сумме в размере 1 051 446 лари, которой лишился государственный бюджет.Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", которая наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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грузия, происшествия, минфин грузии, налоги