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Бизнесмена в Грузии уличили в неуплате налогов
Бизнесмена в Грузии уличили в неуплате налогов
Речь идет о сумме размером более миллиона лари, которой лишился госбюджет 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T13:06+0400
2022-08-25T13:06+0400
2022-08-25T13:06+0400
грузия
происшествия
минфин грузии
налоги
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В Грузии за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере к уголовной ответственности привлекли бизнесмена, сообщается на сайте Следственной службы министерства финансов.Речь идет о сумме в размере 1 051 446 лари, которой лишился государственный бюджет.Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", которая наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, минфин грузии, налоги
грузия, происшествия, минфин грузии, налоги
Бизнесмена в Грузии уличили в неуплате налогов
Речь идет о сумме размером более миллиона лари, которой лишился госбюджет
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik.
В Грузии за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере к уголовной ответственности привлекли бизнесмена, сообщается на сайте
Следственной службы министерства финансов.
Следствие установило, что обвиняемый, который руководил одной из компаний в Грузии, чтобы избежать уплаты крупной суммы налогов, систематически неправильно декларировал свои доходы, тем самым нарушая налоговое законодательство.
Речь идет о сумме в размере 1 051 446 лари, которой лишился государственный бюджет.
Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", которая наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.