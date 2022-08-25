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Для охоты на животных в Грузии могут начать выдавать лицензии
Для охоты на животных в Грузии могут начать выдавать лицензии
Новый законопроект об охоте должен упорядочить вопросы промысла и внедрить определенные регуляции 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T07:01+0400
2022-08-25T07:01+0400
2022-08-25T07:01+0400
грузия
новости
общество
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии разрабатывает законопроект по выдаче лицензий для охоты на животных в стране, рассказала глава службы по контролю за биоразнообразием департамента природоохранного надзора Майя Чхобадзе.По ее словам, пока законопроект обсуждается внутри ведомства, затем он станет публичным, а уже после публичных обсуждений будет представлен парламенту на утверждение."Конечно же, цель этого проекта – упорядочить вопрос охоты и внедрить определенные регуляции", – сказала Чхобадзе.О фактах незаконной охоты граждане могут сообщить на горячую линию Минсельхоза – 153 . Звонки бесплатные. Анонимность звонившего гарантируется.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Для охоты на животных в Грузии могут начать выдавать лицензии
Новый законопроект об охоте должен упорядочить вопросы промысла и внедрить определенные регуляции
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии разрабатывает законопроект по выдаче лицензий для охоты на животных в стране, рассказала глава службы по контролю за биоразнообразием департамента природоохранного надзора Майя Чхобадзе.
"Это будет отдельный проект, такого раньше не было. Вопросы охоты регулировались "Законом о животном мире", а в ввиду своей важности, регуляции будут сформированы отдельным законом", – рассказала Чхобадзе в эфире Первого канала.
По ее словам, пока законопроект обсуждается внутри ведомства, затем он станет публичным, а уже после публичных обсуждений будет представлен парламенту на утверждение.
"Конечно же, цель этого проекта – упорядочить вопрос охоты и внедрить определенные регуляции", – сказала Чхобадзе.
О фактах незаконной охоты граждане могут сообщить на горячую линию Минсельхоза – 153 . Звонки бесплатные. Анонимность звонившего гарантируется.