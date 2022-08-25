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Для охоты на животных в Грузии могут начать выдавать лицензии

Для охоты на животных в Грузии могут начать выдавать лицензии

Новый законопроект об охоте должен упорядочить вопросы промысла и внедрить определенные регуляции 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T07:01+0400

2022-08-25T07:01+0400

2022-08-25T07:01+0400

грузия

новости

общество

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии разрабатывает законопроект по выдаче лицензий для охоты на животных в стране, рассказала глава службы по контролю за биоразнообразием департамента природоохранного надзора Майя Чхобадзе.По ее словам, пока законопроект обсуждается внутри ведомства, затем он станет публичным, а уже после публичных обсуждений будет представлен парламенту на утверждение."Конечно же, цель этого проекта – упорядочить вопрос охоты и внедрить определенные регуляции", – сказала Чхобадзе.О фактах незаконной охоты граждане могут сообщить на горячую линию Минсельхоза – 153 . Звонки бесплатные. Анонимность звонившего гарантируется.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии