https://sputnik-georgia.ru/20220825/gruzinskaya-mechta-nazvala-uslovie-vneseniya-popravok-v-konstitutsiyu-269747172.html
"Грузинская мечта" назвала условие внесения поправок в Конституцию
"Грузинская мечта" назвала условие внесения поправок в Конституцию
В условиях высокой поляризации высокий барьер целесообразен, считает Кобахидзе 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T09:01+0400
2022-08-25T09:01+0400
2022-08-25T09:01+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259845202_0:229:2400:1579_1920x0_80_0_0_b21e8befc7625d61b641c059f35b960b.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Поправки в Конституцию Грузии о снижении избирательного барьера для партий будут обсуждаться только в случае снижения политической поляризации, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Снижение барьера для партий на парламентских выборах является основным требованием части оппозиции. В таком случае оппозиция готова принять участие в работе парламента по выполнению 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. На данный момент в обсуждении решения условий участвуют только три оппозиционные партии, остальные бойкотируют встречи.При этом он отметил, что на решения правящей партии не повлияют ни шантаж, ни ультиматумы оппозиции."В условиях высокой поляризации высокий барьер целесообразен", – отметил Кобахидзе.Ранее Кобахидзе заявил, что после получения статуса кандидата в ЕС в декабре этого года парламент Грузии в течение двух месяцев примет поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы в 2024 году и после будут проходить по полностью пропорциональной системе с проходным барьером 2% вместо 5%.Как показали последние выборы в органы самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер смогла в 2021 году преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии". Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259845202_197:162:2114:1600_1920x0_80_0_0_eaf6c778396a2c79b2c2bdf3e8f2c973.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, грузинская мечта, ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, грузинская мечта, ираклий кобахидзе
"Грузинская мечта" назвала условие внесения поправок в Конституцию
В условиях высокой поляризации высокий барьер целесообразен, считает Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Поправки в Конституцию Грузии о снижении избирательного барьера для партий будут обсуждаться только в случае снижения политической поляризации, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Снижение барьера для партий на парламентских выборах является основным требованием части оппозиции. В таком случае оппозиция готова принять участие в работе парламента по выполнению 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. На данный момент в обсуждении решения условий участвуют только три оппозиционные партии, остальные бойкотируют встречи.
"Главный фактор, который станет основой для обсуждения вопроса снижения барьера, связан с деполяризацией. Если мы увидим, что у радикальной оппозиции есть желание снизить уровень поляризации в стране, безусловно, наш интерес к снижению избирательного барьера возрастет", – сказал Кобахидзе журналистам.
При этом он отметил, что на решения правящей партии не повлияют ни шантаж, ни ультиматумы оппозиции.
"В условиях высокой поляризации высокий барьер целесообразен", – отметил Кобахидзе.
Ранее Кобахидзе заявил, что после получения статуса кандидата в ЕС в декабре этого года парламент Грузии в течение двух месяцев примет поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы в 2024 году и после будут проходить по полностью пропорциональной системе с проходным барьером 2% вместо 5%.
Как показали последние выборы в органы самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер смогла в 2021 году преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии". Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.