https://sputnik-georgia.ru/20220825/gruzinskaya-mechta-nazvala-uslovie-vneseniya-popravok-v-konstitutsiyu-269747172.html

"Грузинская мечта" назвала условие внесения поправок в Конституцию

"Грузинская мечта" назвала условие внесения поправок в Конституцию

В условиях высокой поляризации высокий барьер целесообразен, считает Кобахидзе 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T09:01+0400

2022-08-25T09:01+0400

2022-08-25T09:01+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Поправки в Конституцию Грузии о снижении избирательного барьера для партий будут обсуждаться только в случае снижения политической поляризации, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Снижение барьера для партий на парламентских выборах является основным требованием части оппозиции. В таком случае оппозиция готова принять участие в работе парламента по выполнению 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. На данный момент в обсуждении решения условий участвуют только три оппозиционные партии, остальные бойкотируют встречи.При этом он отметил, что на решения правящей партии не повлияют ни шантаж, ни ультиматумы оппозиции."В условиях высокой поляризации высокий барьер целесообразен", – отметил Кобахидзе.Ранее Кобахидзе заявил, что после получения статуса кандидата в ЕС в декабре этого года парламент Грузии в течение двух месяцев примет поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы в 2024 году и после будут проходить по полностью пропорциональной системе с проходным барьером 2% вместо 5%.Как показали последние выборы в органы самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер смогла в 2021 году преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии". Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, ираклий кобахидзе