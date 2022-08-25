https://sputnik-georgia.ru/20220825/gruzinskie-npo-obvinili-vlasti-v-atake-na-grazhdanskiy-sektor-269762976.html

Грузинские НПО обвинили власти в атаке на гражданский сектор

Грузинские НПО обвинили власти в атаке на гражданский сектор

Атаки на гражданские организации направлены на прекращение общественного контроля над деятельностью власти, считают НПО 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T15:28+0400

2022-08-25T15:28+0400

2022-08-25T15:30+0400

грузия

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сша

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еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ведет агрессивную кампанию против местных неправительственных организаций, и эта кампания уже достигла тревожного уровня, говорится в совместном заявлении, подписанном 20 неправительственными организациями.Как отмечено в заявлении, правящая партия "напала на гражданский сектор" после того, как "Грузинская мечта" заблокировала участие НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) в рабочей группе в парламенте по внесению поправок в Избирательный кодекс.Как заявил ранее глава группы Гиви Миканадзе, НПО могут принять участие в процессе при условии нейтралитета, однако они потеряли его после требования об отставке премьера и правительства. Вслед за этим сразу четыре НПО заявили о приостановлении своего участия во всех рабочих группах правящей партии.Члены НПО считают, что правящая партия "нападает на те лица и организации, которые активно следят за деятельностью правительства, критикуют существующую опасную политику, призывают правительство пересмотреть свою повестку дня"."Мы считаем, что "Грузинская мечта" осознает результат, однако подобной риторикой и шагами намеренно пытается сломать все рычаги, необходимые Грузии для ее демократического развития", – отмечено в совместном заявлении.Реакции Ранее представительство ЕС в Грузии, которое наравне с Еврокомиссией следит за выполнением условий, призвало власти дать возможность всем НПО принять существенное участие в работе всех рабочих групп, в том числе группы, работающей над избирательной реформой.В представительстве ЕС также подчеркнули, что работа с НПО также является условием для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.В посольстве США в Грузии заявили, что недопущение "Справедливых выборов", как одной из самых надежных и опытных организаций по наблюдению за выборами в Грузии, к рабочему процессу, прямо противоречит рекомендации Еврокомиссии.Для правящей партии заявление посольства стало шокирующим, о чем заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что цель НПО "Справедливые выборы" – участие в революционных процессах, поэтому их вовлечение в рабочий процесс исключается.

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