https://sputnik-georgia.ru/20220825/instamodel-miranda-sheliya-vpervye-stanet-mamoy---foto-269754148.html

Инстамодель Миранда Шелия впервые станет мамой – ФОТО

Инстамодель Миранда Шелия впервые станет мамой – ФОТО

Инстадива и ее муж молодой блогер оба впервые станут родителям

2022-08-25T11:43+0400

2022-08-25T11:43+0400

2022-08-25T11:59+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ирина шейк

новости

грузия

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251878250_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_7d75368fef45832cecfcf7ab7bed0c16.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Популярная инстамодель Миранда Шелия, более известная как Mimishelini, впервые станет мамой.28-летняя инфлюенсер и ее 24-летний супруг, блогер Григорий Мамурин, внук покойного хабаровского миллиардера Игоря Неклюдова, создали семью весной 2021 года и вот скоро станут родителями. Оба – впервые.Миранда не спешит открыть пол будущего первенца, но вовсю демонстрирует округлившийся животик. Сейчас будущая мама активно отдыхает перед материнством – путешествует по Монако, Франции и Турции.Миранда Шелия родом из Ростова-на-Дону. Много лет назад она переехала в Москву, где и начала карьеру фотомодели. В модных дефиле Шелия никогда не участвовала, потому что не позволял рост – он составляет около 167 сантиметров. Не секрет, что многие поклонники отмечают внешнее сходство Шелия с российской топ-моделью Ириной Шейк.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

инстамодель миранда шелия мама фото