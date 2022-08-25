https://sputnik-georgia.ru/20220825/instamodel-miranda-sheliya-vpervye-stanet-mamoy---foto-269754148.html
Инстамодель Миранда Шелия впервые станет мамой – ФОТО
Инстамодель Миранда Шелия впервые станет мамой – ФОТО
Инстадива и ее муж молодой блогер оба впервые станут родителям
2022-08-25T11:43+0400
2022-08-25T11:43+0400
2022-08-25T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Популярная инстамодель Миранда Шелия, более известная как Mimishelini, впервые станет мамой.28-летняя инфлюенсер и ее 24-летний супруг, блогер Григорий Мамурин, внук покойного хабаровского миллиардера Игоря Неклюдова, создали семью весной 2021 года и вот скоро станут родителями. Оба – впервые.Миранда не спешит открыть пол будущего первенца, но вовсю демонстрирует округлившийся животик. Сейчас будущая мама активно отдыхает перед материнством – путешествует по Монако, Франции и Турции.Миранда Шелия родом из Ростова-на-Дону. Много лет назад она переехала в Москву, где и начала карьеру фотомодели. В модных дефиле Шелия никогда не участвовала, потому что не позволял рост – он составляет около 167 сантиметров. Не секрет, что многие поклонники отмечают внешнее сходство Шелия с российской топ-моделью Ириной Шейк.
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инстамодель миранда шелия мама фото
инстамодель миранда шелия мама фото
Инстамодель Миранда Шелия впервые станет мамой – ФОТО
11:43 25.08.2022 (обновлено: 11:59 25.08.2022)
Инстадива и ее муж молодой блогер оба впервые станут родителям
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Популярная инстамодель Миранда Шелия, более известная как Mimishelini, впервые станет мамой.
28-летняя инфлюенсер и ее 24-летний супруг, блогер Григорий Мамурин, внук покойного хабаровского миллиардера Игоря Неклюдова, создали семью весной 2021 года и вот скоро станут родителями. Оба – впервые.
Миранда не спешит открыть пол будущего первенца, но вовсю демонстрирует округлившийся животик. Сейчас будущая мама активно отдыхает перед материнством – путешествует по Монако, Франции и Турции.
Миранда Шелия родом из Ростова-на-Дону. Много лет назад она переехала в Москву, где и начала карьеру фотомодели. В модных дефиле Шелия никогда не участвовала, потому что не позволял рост – он составляет около 167 сантиметров.
Не секрет, что многие поклонники отмечают внешнее сходство Шелия с российской топ-моделью Ириной Шейк.