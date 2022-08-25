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Команда Кварацхелия узнала соперников в Лиге чемпионов

Команда Кварацхелия узнала соперников в Лиге чемпионов

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Итальянский клуб "Наполи", который выступает полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия, будет выступать в групповом этапе Лиги... 25.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Итальянский клуб "Наполи", который выступает полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия, будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в группе А.Согласно результатам жеребьевки, соперниками неаполитанского клуба стали нидерландский "Аякс", английский "Ливерпуль" и шотландский "Рейнджерс".Для Кварацхелия это будут первые матчи в Лиге чемпионов.В начале июля руководство клуба из "Неаполя" официально подтвердило, что Хвича Кварацхелия перешел в "Наполи". В марте Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и перешел в батумское "Динамо", правда, совсем не надолго.Дебют грузинского футболиста прошел феерически - за два матча Хвича забил три мяча и сделал голевую передачу, став лучшим бомбардиров Серии А.

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в мире, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, лига чемпионов уефа, клуб "наполи", грузия