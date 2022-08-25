https://sputnik-georgia.ru/20220825/kostry-ne-zhech--zhiteley-gruzii-predupredili-o-novoy-ugroze-lesnykh-pozharov-269739678.html

"Костры не жечь" – жителей Грузии предупредили о новой угрозе лесных пожаров

"Костры не жечь" – жителей Грузии предупредили о новой угрозе лесных пожаров

Лесные пожары – довольно частое явление для Грузии в конце лета 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T08:31+0400

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2022-08-25T08:31+0400

грузия

новости

происшествия

боржомский район

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обратилась к жителям странам с призывом не разжигать костры из-за угрозы возникновения лесных пожаров.В Грузии в последнее время жаркая погода без осадков. По данным синоптиков, такая ситуация сохранится до 28 августа. Кроме того, по всей Грузии в этот период прогнозируется сильный ветер, который создает дополнительные риски для пожара.Кроме того, служба ЧС просит не сорить на природе, так как некоторые вещества способны к самовозгоранию на солнце.Служба ЧС также напоминает о необходимости звонить по номеру 112 в случае, если кто-то заметит огонь или задымление.Лесные пожары – частое явление для Грузии в конце лета. Основной причиной возникновения пожаров является человеческая халатность.На данный момент пожар бушует в Боржомском ущелье. Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. К тушению пожара по распоряжению премьер-министра привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины.По последней информации уже сгорело 150 гектаров леса.

боржомский район

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