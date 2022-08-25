https://sputnik-georgia.ru/20220825/kurit-na-stadionakh-nelzya---v-gruzii-vyyavili-ryad-narusheniy--269747938.html

"Курить на стадионах нельзя!" - в Грузии выявили ряд нарушений

"Курить на стадионах нельзя!" - в Грузии выявили ряд нарушений

Курение запрещено в местах, где проводятся спортивные соревнования 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T08:01+0400

2022-08-25T08:01+0400

2022-08-25T08:01+0400

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запрет на курение

грузия без дыма: курение в общественных местах запрещено

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Специалисты выявили нарушение правил курения на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси, отмечается в информации неправительственной организации "Альянс контроля табака".Международные организации считают употребление табака совершенно неприемлемым в местах, где проводятся спортивные соревнования, отмечают в НПО.Согласно информации НПО, подобный факт недавно был выявлен, и патрульная полиция оштрафовала нарушителя."Персонал стадионов даже не удосуживается следить за соблюдением правил курения, а у некоторых зрителей до сих пор нет культуры не курить в местах, где употребление табака запрещено национальным законодательством", – отмечают в НПО.В НПО просят граждан соблюдать правила и сообщать о случаях курения в помещениях по номеру 112. В результате подобного реагирования граждан в июле этого года в нескольких торговых объектах был предотвращен факт курения, а курильщики были оштрафованы.

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грузия, новости, спорт, курение, борьба с курением, запрет на курение, грузия без дыма: курение в общественных местах запрещено