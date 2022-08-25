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Лесной пожар в Боржоми: с огнем борются шестой день
Лесной пожар в Боржоми: с огнем борются шестой день
Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T07:31+0400
2022-08-25T07:31+0400
2022-08-25T07:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Шестой день грузинские пожарные при помощи вертолетов и спецтехники пытаются справиться с лесным пожаром в ущелье Боржоми.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся более пяти суток. Пожарные работали всю ночь.К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвую вертолеты, прибывшие из соседней Турции.К тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.Работу пожарных осложняют сильный ветер, высокая температура у очагов горения и сложный рельеф.По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.
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грузия, новости, происшествия, боржомский район, турция, пожар, лесной пожар
грузия, новости, происшествия, боржомский район, турция, пожар, лесной пожар
Лесной пожар в Боржоми: с огнем борются шестой день
07:31 25.08.2022 (обновлено: 07:59 25.08.2022)
Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Шестой день грузинские пожарные при помощи вертолетов и спецтехники пытаются справиться с лесным пожаром в ущелье Боржоми.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся более пяти суток. Пожарные работали всю ночь.
"Сравнительно снизился ареал распространения очагов огня, но есть места, где они расширились. На данный момент огонь не вышел за красную зону (не перешел на населенные пункты - ред.), но за последние сутки огонь перекинулся в другое место, и новые очаги появлялись в хвойном лесу", - заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвую вертолеты, прибывшие из соседней Турции.
К тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.
Работу пожарных осложняют сильный ветер, высокая температура у очагов горения и сложный рельеф.
По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.