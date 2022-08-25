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Лесной пожар в Боржоми: с огнем борются шестой день

Лесной пожар в Боржоми: с огнем борются шестой день

Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T07:31+0400

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боржомский район

турция

пожар

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Шестой день грузинские пожарные при помощи вертолетов и спецтехники пытаются справиться с лесным пожаром в ущелье Боржоми.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся более пяти суток. Пожарные работали всю ночь.К тушению пожара привлечены силы Минобороны Грузии, вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвую вертолеты, прибывшие из соседней Турции.К тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.Работу пожарных осложняют сильный ветер, высокая температура у очагов горения и сложный рельеф.По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.

боржомский район

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