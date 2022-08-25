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На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ
На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ
Все носители этого штамма — мужчины нетрадиционной ориентации 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T17:37+0400
2022-08-25T17:37+0400
2022-08-25T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Неизвестный до сих пор штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), вызывающий СПИД, выявили у 14 человек на острове Кипр, пишет местное издание "Филелефтерос".По словам специалистов, геном нового рекомбинантного штамма "представляет собой мозаику из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U"."CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что этот штамм циркулирует в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре", — указывает издание.Ученые утверждают, что данные свидетельствуют о продолжающейся передаче этого нового рекомбинантного штамма на Кипре с неизвестными к настоящему времени клиническими проявлениями.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кипр, в мире, новости, общество
кипр, в мире, новости, общество
На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ
Все носители этого штамма — мужчины нетрадиционной ориентации
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik.
Неизвестный до сих пор штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), вызывающий СПИД, выявили у 14 человек на острове Кипр, пишет местное издание "Филелефтерос".
Штамм уже получил название CRF91_cpx. Его обнаружили ученые из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в американском Нью-Мексико. Все носители этого штамма — мужчины нетрадиционной ориентации.
По словам специалистов, геном нового рекомбинантного штамма "представляет собой мозаику из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U".
"CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что этот штамм циркулирует в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре", — указывает издание.
Ученые утверждают, что данные свидетельствуют о продолжающейся передаче этого нового рекомбинантного штамма на Кипре с неизвестными к настоящему времени клиническими проявлениями.