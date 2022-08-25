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На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ
На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ
Все носители этого штамма — мужчины нетрадиционной ориентации 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Неизвестный до сих пор штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), вызывающий СПИД, выявили у 14 человек на острове Кипр, пишет местное издание "Филелефтерос".По словам специалистов, геном нового рекомбинантного штамма "представляет собой мозаику из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U"."CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что этот штамм циркулирует в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре", — указывает издание.Ученые утверждают, что данные свидетельствуют о продолжающейся передаче этого нового рекомбинантного штамма на Кипре с неизвестными к настоящему времени клиническими проявлениями.
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кипр, в мире, новости, общество
кипр, в мире, новости, общество

На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

17:37 25.08.2022
© Pexels / Gustavo FringСдача крови донорами
Сдача крови донорами - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2022
© Pexels / Gustavo Fring
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Все носители этого штамма — мужчины нетрадиционной ориентации
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Неизвестный до сих пор штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), вызывающий СПИД, выявили у 14 человек на острове Кипр, пишет местное издание "Филелефтерос".
Штамм уже получил название CRF91_cpx. Его обнаружили ученые из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в американском Нью-Мексико. Все носители этого штамма — мужчины нетрадиционной ориентации.
По словам специалистов, геном нового рекомбинантного штамма "представляет собой мозаику из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U".
© Pexels / Artem PodrezСдача крови донорами
Сдача крови донорами - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2022
Сдача крови донорами
© Pexels / Artem Podrez
"CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что этот штамм циркулирует в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре", — указывает издание.
Ученые утверждают, что данные свидетельствуют о продолжающейся передаче этого нового рекомбинантного штамма на Кипре с неизвестными к настоящему времени клиническими проявлениями.
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