https://sputnik-georgia.ru/20220825/na-kipre-obnaruzhili-novyy-shtamm-vich-269765242.html

На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

На Кипре обнаружили новый штамм ВИЧ

Все носители этого штамма — мужчины нетрадиционной ориентации 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Неизвестный до сих пор штамм вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1), вызывающий СПИД, выявили у 14 человек на острове Кипр, пишет местное издание "Филелефтерос".По словам специалистов, геном нового рекомбинантного штамма "представляет собой мозаику из четырех штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U"."CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что этот штамм циркулирует в основном среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре", — указывает издание.Ученые утверждают, что данные свидетельствуют о продолжающейся передаче этого нового рекомбинантного штамма на Кипре с неизвестными к настоящему времени клиническими проявлениями.

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