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Нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала в Тбилиси: подозреваемый задержан
Нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала в Тбилиси: подозреваемый задержан
Обвиняемый отобрал у журналиста микрофон в прямом эфире и угрожал съемочной группе 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T18:22+0400
2022-08-25T18:22+0400
2022-08-25T18:22+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинские полицейские задержали мужчину, обвиняемого во вмешательстве в работу съемочной группы оппозиционного телеканала "Формула", говорится в сообщении ведомства.Инцидент произошел 24 августа днем, когда журналист Рати Цверава вел прямое включение с одной из улиц Тбилиси. Неизвестный мужчина в прямом эфире отобрал у него микрофон и угрожал съемочной группе ножом.Уголовное дело расследуется по статье "незаконное вмешательство в журналистскую деятельность".
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
Нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала в Тбилиси: подозреваемый задержан
Обвиняемый отобрал у журналиста микрофон в прямом эфире и угрожал съемочной группе
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинские полицейские задержали мужчину, обвиняемого во вмешательстве в работу съемочной группы оппозиционного телеканала "Формула", говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел 24 августа днем, когда журналист Рати Цверава вел прямое включение с одной из улиц Тбилиси. Неизвестный мужчина в прямом эфире отобрал у него микрофон и угрожал съемочной группе ножом.
Уголовное дело расследуется по статье "незаконное вмешательство в журналистскую деятельность".