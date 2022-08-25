https://sputnik-georgia.ru/20220825/napadenie-na-semochnuyu-gruppu-oppozitsionnogo-telekanala-v-tbilisi-podozrevaemyy-zaderzhan-269769556.html

Нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала в Тбилиси: подозреваемый задержан

Нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала в Тбилиси: подозреваемый задержан

Обвиняемый отобрал у журналиста микрофон в прямом эфире и угрожал съемочной группе 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T18:22+0400

2022-08-25T18:22+0400

2022-08-25T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Грузинские полицейские задержали мужчину, обвиняемого во вмешательстве в работу съемочной группы оппозиционного телеканала "Формула", говорится в сообщении ведомства.Инцидент произошел 24 августа днем, когда журналист Рати Цверава вел прямое включение с одной из улиц Тбилиси. Неизвестный мужчина в прямом эфире отобрал у него микрофон и угрожал съемочной группе ножом.Уголовное дело расследуется по статье "незаконное вмешательство в журналистскую деятельность".

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