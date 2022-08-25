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Назначен новый посол Армении в Грузии
Назначен новый посол Армении в Грузии
Вместо Рубена Садояна армянскую дипмиссию в Грузии возглавил Ашот Смбатян 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T16:08+0400
2022-08-25T16:08+0400
2022-08-25T16:08+0400
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ТБИЛИСИ 25 авг — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян сменил посла в Грузии. Глава государства подписал указ об освобождении Рубена Садояна от должности главы армянской дипмиссии в Грузии.Еще одним указом новым послом назначен Ашот Смбатян. Последний в прошлом был послом в Германии, сообщает Sputnik Армения.Бывший депутат Нацсобрания от Республиканской партии Рубен Садоян был назначен послом в Грузии в 2017 году. Решение о замене посла связано с завершением дипмиссии Садояна.Ашот Смбатян был назначен послом в Германии в 2015 году, с 2018 он стал по совместительству послом в Лихтенштейне. Смбатян окончил Дрезденский технический университет, был аспирантом Лейпцигского университета.
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грузия, новости, армения, политика, грузино-армянские отношения
грузия, новости, армения, политика, грузино-армянские отношения
Назначен новый посол Армении в Грузии
Вместо Рубена Садояна армянскую дипмиссию в Грузии возглавил Ашот Смбатян
ТБИЛИСИ 25 авг — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян сменил посла в Грузии. Глава государства подписал указ об освобождении Рубена Садояна от должности главы армянской дипмиссии в Грузии.
Еще одним указом новым послом назначен Ашот Смбатян. Последний в прошлом был послом в Германии, сообщает Sputnik Армения
.
Бывший депутат Нацсобрания от Республиканской партии Рубен Садоян был назначен послом в Грузии в 2017 году. Решение о замене посла связано с завершением дипмиссии Садояна.
Ашот Смбатян был назначен послом в Германии в 2015 году, с 2018 он стал по совместительству послом в Лихтенштейне. Смбатян окончил Дрезденский технический университет, был аспирантом Лейпцигского университета.