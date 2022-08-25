https://sputnik-georgia.ru/20220825/naznachen-novyy-posol-armenii-v-gruzii-269764929.html

Назначен новый посол Армении в Грузии

Назначен новый посол Армении в Грузии

Вместо Рубена Садояна армянскую дипмиссию в Грузии возглавил Ашот Смбатян 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T16:08+0400

2022-08-25T16:08+0400

2022-08-25T16:08+0400

грузия

новости

армения

политика

грузино-армянские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24029/87/240298743_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_19645867ef4f81db2061ffa38d461f4f.jpg

ТБИЛИСИ 25 авг — Sputnik. Президент Армении Ваагн Хачатурян сменил посла в Грузии. Глава государства подписал указ об освобождении Рубена Садояна от должности главы армянской дипмиссии в Грузии.Еще одним указом новым послом назначен Ашот Смбатян. Последний в прошлом был послом в Германии, сообщает Sputnik Армения.Бывший депутат Нацсобрания от Республиканской партии Рубен Садоян был назначен послом в Грузии в 2017 году. Решение о замене посла связано с завершением дипмиссии Садояна.Ашот Смбатян был назначен послом в Германии в 2015 году, с 2018 он стал по совместительству послом в Лихтенштейне. Смбатян окончил Дрезденский технический университет, был аспирантом Лейпцигского университета.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, армения, политика, грузино-армянские отношения