https://sputnik-georgia.ru/20220825/ocheredi-na-kanatku-v-batumi-vse-turisty-khotyat-uvidet-gorod-s-vysoty---video-269760912.html

Очереди на канатку в Батуми: все туристы хотят увидеть город с высоты – видео

Очереди на канатку в Батуми: все туристы хотят увидеть город с высоты – видео

Черноморский город Батуми заполнен туристами. Одно из популярных развлечений – это канатная дорога "Арго", которая поднимает с батумского бульвара гостей прямо... 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T14:41+0400

2022-08-25T14:41+0400

2022-08-25T14:53+0400

видео

мультимедиа

батуми

туризм

туризм в грузии

черноморские курорты грузии

видео-новости из грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/19/269759769_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_616073da3cc8e5f8c6200fa8479ca137.jpg

Эта канатная дорога была построена не так давно, в 2013 году, но уже стала одним из символов города. Чтобы попасть на канатку, летом выстраиваются настоящие очереди из туристов. Длина дороги составляет чуть больше 2,5 км. Это расстояние пассажиры в современной стеклянной кабинке преодолевают примерно за 10 минут, пролетая над Батуми на высоте около 50 метров.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, батуми, туризм, туризм в грузии, черноморские курорты грузии, видео-новости из грузии, видео