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Очереди на канатку в Батуми: все туристы хотят увидеть город с высоты – видео
Очереди на канатку в Батуми: все туристы хотят увидеть город с высоты – видео
Черноморский город Батуми заполнен туристами. Одно из популярных развлечений – это канатная дорога "Арго", которая поднимает с батумского бульвара гостей прямо... 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T14:41+0400
2022-08-25T14:41+0400
2022-08-25T14:53+0400
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Эта канатная дорога была построена не так давно, в 2013 году, но уже стала одним из символов города. Чтобы попасть на канатку, летом выстраиваются настоящие очереди из туристов. Длина дороги составляет чуть больше 2,5 км. Это расстояние пассажиры в современной стеклянной кабинке преодолевают примерно за 10 минут, пролетая над Батуми на высоте около 50 метров.
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видео, мультимедиа, батуми, туризм, туризм в грузии, черноморские курорты грузии, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, батуми, туризм, туризм в грузии, черноморские курорты грузии, видео-новости из грузии, видео
Очереди на канатку в Батуми: все туристы хотят увидеть город с высоты – видео
14:41 25.08.2022 (обновлено: 14:53 25.08.2022)
Черноморский город Батуми заполнен туристами. Одно из популярных развлечений – это канатная дорога "Арго", которая поднимает с батумского бульвара гостей прямо на вершину одной из гор, окружающих курортную столицу Грузии
Эта канатная дорога была построена не так давно, в 2013 году, но уже стала одним из символов города. Чтобы попасть на канатку, летом выстраиваются настоящие очереди из туристов. Длина дороги составляет чуть больше 2,5 км. Это расстояние пассажиры в современной стеклянной кабинке преодолевают примерно за 10 минут, пролетая над Батуми на высоте около 50 метров.