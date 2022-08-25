https://sputnik-georgia.ru/20220825/podacha-elektroenergii-budet-vremenno-ogranichena-chasti-tbilisi-grafik-po-rayonam-269751935.html

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси: график по районам

Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси: график по районам

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T10:40+0400

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2022-08-25T10:40+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 25 августа, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Самгори с 10:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей VI, VII, VIII, IX кварталов Варкетили-3, ул. Шаумтис, Калоубанской и Джавахетской.В Ваке света с 10:00 до 18:00 не будет у населения ул. Гогебашвили, Башалеишвили и Шенгелия. С 11:00 до 13:00 часов ограничения коснутся жителей села Цкнети (частично).В Исани с 11:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей I микрорайона Вазисубани, пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Богдана Хмельницкого, 300 Арагвийцев, Лусиняна, Абусеридзе-Тбели, Кеди и Мевеле.В Надзаладеви сбой электроснабжения с 10:30 до 17:00 часов будет у жителей ул. Камалова, Картлелишвили, Месхишвили, Гулрипши, Тамарашвили, Курнатова, Ликани, Сартания, Саакадзе, Сачилао, Гомбори, Сумбаташвили-Южина, Цотне Дадиани, Лоткина, Манджгаладзе, Нико Марра, Хевсуретской, Джанелидзе, Меджврисхеви и Чакви.В районе Глдани с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Глданского оврага, "а" микрорайона Глданского массива, ул. Керченской, Манагадзе, Багнари, Шушис и Андроникашвили.В Чугуретском районе с 14:00 до 18:00 – на пр. Агмашенебели (частично), ул. Пастера, Узнадзе и Худадова. В Крцаниси с 10:00 до 18:00 часов – в селе Кикети, Коджори, Цавкиси, Дидеба, Бетания и Квесети.Наконец, в Сабуртало подача электроэнергии ограничится с 10:00 до 18:00 часов в селе Дигоми, на ул. Царя Мириана, Давари, Асмати и Автандила.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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электроэнергия, грузия, новости, общество, теласи, тбилиси