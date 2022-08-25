https://sputnik-georgia.ru/20220825/postnye-dni-v-sentyabre-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-269770511.html
Постные дни в сентябре 2022: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в сентябре 2022: что можно и нельзя есть по дням
Пост помогает духовно совершенствоваться посредством молитв и покаяния, воздержания от страстей и пороков, а также самоограничения в пище и развлечениях
2022-08-25T19:23+0400
2022-08-25T19:23+0400
2022-08-25T19:23+0400
справки
религия
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По церковному календарю, в году четыре многодневных и три однодневных поста. Православные, в течение всего года, также постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц.О постных днях в сентябре - что можно и нельзя есть в пост по дням, читайте в Sputnik Грузия.Постные дни в сентябре 2022По церковному календарю, многодневных постов в сентябре нет, поэтому верующие будут поститься только по средам и пятницам. Постный день в среду установлен как воспоминание о предательстве Иудой Спасителя, а в пятницу – в память о крестных страданиях и смерти Иисуса.В сентябре выпадают также два однодневных поста - в праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи и Воздвижения Креста Господня, которые отмечают 11 и 27 числа.Постные дни в сентябре выпадают на 2, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 23, 27, 28 и 30 числа.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты. В постные дни нельзя также пить алкогольные напитки.По церковному уставу, в постные дни в сентябре нельзя верующим есть рыбу и рыбные продукты.Нельзя строго поститься тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Их чаще всего освобождают от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
постные дни сентябрь 2022
постные дни сентябрь 2022
Постные дни в сентябре 2022: что можно и нельзя есть по дням
Пост помогает духовно совершенствоваться посредством молитв и покаяния, воздержания от страстей и пороков, а также самоограничения в пище и развлечениях
По церковному календарю, в году четыре многодневных и три однодневных поста. Православные, в течение всего года, также постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц.
О постных днях в сентябре - что можно и нельзя есть в пост по дням, читайте в Sputnik Грузия.
Постные дни в сентябре 2022
По церковному календарю, многодневных постов в сентябре нет, поэтому верующие будут поститься только по средам и пятницам. Постный день в среду установлен как воспоминание о предательстве Иудой Спасителя, а в пятницу – в память о крестных страданиях и смерти Иисуса.
В сентябре выпадают также два однодневных поста - в праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи и Воздвижения Креста Господня, которые отмечают 11 и 27 числа.
Постные дни в сентябре выпадают на 2, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 23, 27, 28 и 30 числа.
Что можно и нельзя есть
В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты. В постные дни нельзя также пить алкогольные напитки.
В сентябре в постные дни можно есть растительную пищу - разные салаты, консервированные овощи и фрукты, рагу, супы, вареники, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также кисели, чай, соки и морсы.
По церковному уставу, в постные дни в сентябре нельзя верующим есть рыбу и рыбные продукты.
Нельзя строго поститься тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Их чаще всего освобождают от поста.
Материал подготовлен на основе открытых источников