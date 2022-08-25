https://sputnik-georgia.ru/20220825/prezident-gruzii-prinyala-politicheski-motivirovannoe-reshenie--glava-tsik-269769244.html

Президент Грузии приняла политически мотивированное решение – глава ЦИК

Президент Грузии приняла политически мотивированное решение – глава ЦИК

Президент должна была сделать выбор, опираясь на опыт и квалификацию кандидатов 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T16:52+0400

2022-08-25T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили назвал политически мотивированным решение президента Грузии Саломе Зурабишвили не представлять парламенту на утверждение его кандидатуру на пост председателя ЦИК.Президент пояснила свое решение тем, что действующий глава ЦИК Каландаришвили уже дважды пытался избираться на этот пост на 5-летний срок, но не смог заручиться поддержкой 2/3 голосов членов парламента. По закону, при повторном голосовании достаточно простого большинства, но в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Второй срок Каландаришвили истекает в августе.Глава ЦИК также назвал нелогичным заявление администрации президента в связи с возможным отсутствием широкого консенсуса в то время, когда речь также шла о профессионализме и квалификации."Вопрос консенсуса решается в законодательном органе... К сожалению, мне не была предоставлена эта возможность", - отметил Каландаришвили.На вопрос, примет ли он вновь участие в конкурсе в том случае, если парламент не поддержит ни одну из представленных президентом кандидатур на пост главы ЦИК, Каландаришвили ответил, что примет решение "после соответствующего заявления со стороны президента и в результате анализа обстоятельств".Президент Грузии в качестве кандидатов отправила парламенту кандидатуры руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе и автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузи" после принятого президентом решения заявили, что Зурабишвили потеряла свой нейтральный статус и стала предвзятой.

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