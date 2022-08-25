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Про Кинг Конга снимут сериал

Про Кинг Конга снимут сериал

Сериал расскажет о происхождении культового монстра 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Американский медиаконгломерат Disney намерен снять сериал про Кинг Конга, сообщает Deadline.Предстоящее шоу будет повествовать о происхождении культового монстра и тайнах его родины.Известно, что сценарием занимается Стефани Фолсом ("Властелин колец: Кольца власти"). А кресло продюсера занял мастер хорроров Джеймс Ван ("Пила", "Астрал", "Заклятие"), который также срежиссировал "Аквамена" и седьмой "Форсаж".В тайне пока держится актерский состав и дата премьеры. Ожидается, что шоу выйдет на Disney+.Впервые телезрители познакомились с Кинг Конгом благодаря фильму 1933 года. В 1976 состоялся релиз ремейка этого проекта. В 2005 прошла премьера ленты Питера Джексона, которая также была ремейком классики Голливуда.Далее, в 2015 персонаж появился во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures – картина называлась "Конг: Остров черепа". Последнее появление состоялось в 2021-м – в кроссовере "Годзилла против Конга".

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