https://sputnik-georgia.ru/20220825/pro-king-konga-snimut-serial-269755450.html
Про Кинг Конга снимут сериал
Про Кинг Конга снимут сериал
Сериал расскажет о происхождении культового монстра 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T12:02+0400
2022-08-25T12:02+0400
2022-08-25T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Американский медиаконгломерат Disney намерен снять сериал про Кинг Конга, сообщает Deadline.Предстоящее шоу будет повествовать о происхождении культового монстра и тайнах его родины.Известно, что сценарием занимается Стефани Фолсом ("Властелин колец: Кольца власти"). А кресло продюсера занял мастер хорроров Джеймс Ван ("Пила", "Астрал", "Заклятие"), который также срежиссировал "Аквамена" и седьмой "Форсаж".В тайне пока держится актерский состав и дата премьеры. Ожидается, что шоу выйдет на Disney+.Впервые телезрители познакомились с Кинг Конгом благодаря фильму 1933 года. В 1976 состоялся релиз ремейка этого проекта. В 2005 прошла премьера ленты Питера Джексона, которая также была ремейком классики Голливуда.Далее, в 2015 персонаж появился во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures – картина называлась "Конг: Остров черепа". Последнее появление состоялось в 2021-м – в кроссовере "Годзилла против Конга".
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шоу-бизнес, в мире, голливуд, новости, мировая культура
шоу-бизнес, в мире, голливуд, новости, мировая культура
Про Кинг Конга снимут сериал
12:02 25.08.2022 (обновлено: 12:12 25.08.2022)
Сериал расскажет о происхождении культового монстра
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik.
Американский медиаконгломерат Disney намерен снять сериал про Кинг Конга, сообщает
Deadline.
Предстоящее шоу будет повествовать о происхождении культового монстра и тайнах его родины.
Известно, что сценарием занимается Стефани Фолсом ("Властелин колец: Кольца власти"). А кресло продюсера занял мастер хорроров Джеймс Ван ("Пила", "Астрал", "Заклятие"), который также срежиссировал "Аквамена" и седьмой "Форсаж".
В тайне пока держится актерский состав и дата премьеры. Ожидается, что шоу выйдет на Disney+.
Впервые телезрители познакомились с Кинг Конгом благодаря фильму 1933 года. В 1976 состоялся релиз ремейка этого проекта. В 2005 прошла премьера ленты Питера Джексона, которая также была ремейком классики Голливуда.
Далее, в 2015 персонаж появился во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures – картина называлась "Конг: Остров черепа". Последнее появление состоялось в 2021-м – в кроссовере "Годзилла против Конга".