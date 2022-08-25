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Пробки на въезде в Батуми в пик туристического сезона - видео
Пробки на въезде в Батуми в пик туристического сезона - видео
Активное движение автомобилей днем и ночью и пробки на въезде в курортный черноморский город Батуми связаны с большим пассажиропотоком в летний сезон... 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T23:12+0400
2022-08-25T23:12+0400
2022-08-25T23:14+0400
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По данным Департамента туризма Аджарии, за первые семь месяцев этого года автономную республику посетили около 540 тысяч иностранных визитеров. В Аджарии фиксируется нарастающая динамика по количеству зарубежных туристов. Также стоит отметить, что в 2022 году регулярные авиарейсы в Батуми стали выполнять пять новых авиакомпаний. Помимо Батуми, увеличилось количество посещений таких черноморских курортов, как Кобулети, Гонио, Сарпи и Квариати. Предполагается, что в августе заполняемость отелей, расположенных в курортных зонах, составит не менее 90%.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туризм в грузии, батуми, черноморские курорты грузии, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туризм в грузии, батуми, черноморские курорты грузии, видео
Пробки на въезде в Батуми в пик туристического сезона - видео
23:12 25.08.2022 (обновлено: 23:14 25.08.2022)
Активное движение автомобилей днем и ночью и пробки на въезде в курортный черноморский город Батуми связаны с большим пассажиропотоком в летний сезон. Смотрите, что вечером происходит в Батуми на главной дороге у порта
По данным Департамента туризма Аджарии, за первые семь месяцев этого года автономную республику посетили около 540 тысяч иностранных визитеров. В Аджарии фиксируется нарастающая динамика по количеству зарубежных туристов. Также стоит отметить, что в 2022 году регулярные авиарейсы в Батуми стали выполнять пять новых авиакомпаний.
Помимо Батуми, увеличилось количество посещений таких черноморских курортов, как Кобулети, Гонио, Сарпи и Квариати. Предполагается, что в августе заполняемость отелей, расположенных в курортных зонах, составит не менее 90%.