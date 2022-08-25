https://sputnik-georgia.ru/20220825/probki-na-vezde-v-batumi-v-pik-turisticheskogo-sezona---video-269777058.html

Пробки на въезде в Батуми в пик туристического сезона - видео

Пробки на въезде в Батуми в пик туристического сезона - видео

Активное движение автомобилей днем и ночью и пробки на въезде в курортный черноморский город Батуми связаны с большим пассажиропотоком в летний сезон... 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T23:12+0400

2022-08-25T23:12+0400

2022-08-25T23:14+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

туризм в грузии

батуми

черноморские курорты грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/19/269776877_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54370c1722f3cef8e17c79b005f4f9d8.jpg

По данным Департамента туризма Аджарии, за первые семь месяцев этого года автономную республику посетили около 540 тысяч иностранных визитеров. В Аджарии фиксируется нарастающая динамика по количеству зарубежных туристов. Также стоит отметить, что в 2022 году регулярные авиарейсы в Батуми стали выполнять пять новых авиакомпаний. Помимо Батуми, увеличилось количество посещений таких черноморских курортов, как Кобулети, Гонио, Сарпи и Квариати. Предполагается, что в августе заполняемость отелей, расположенных в курортных зонах, составит не менее 90%.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, туризм в грузии, батуми, черноморские курорты грузии, видео