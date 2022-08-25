https://sputnik-georgia.ru/20220825/rezervisty-podklyuchilis-k-tusheniyu-pozhara-v-borzhomi-269757240.html

Резервисты подключились к тушению пожара в Боржоми

Резервисты подключились к тушению пожара в Боржоми

Резервисты 102-го батальона прошли специальные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T13:29+0400

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грузия

происшествия

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боржомский район

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лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Резервисты Национальной гвардии Сил обороны Грузии подключились к тушению лесного пожара в ущелье Боржоми, говорится в сообщении министерства обороны Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся более пяти суток. Пожарные работали всю ночь.По информации Минобороны, резервисты переброшены к селу Ацкури. В координации с пожарными-спасателями они выполняют разные задачи, в том числе сдерживание очагов возгорания, а также патрулирование и мониторинг периметра.Как отмечено в сообщении оборонного ведомства, резервисты 102-го батальона прошли специальные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации.По словам вице-премьера Грузии Левана Давиташвили, причину возгорания в Боржомском лесу установит следствие.По его словам, пока рано говорить о нанесенном огнем ущербе.К тушению пожара привлечены вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвую вертолеты, прибывшие из соседней Турции.К тушению пожара с утра привлечен пожарный поезд Железнодорожного департамента.Работу пожарных осложняют сильный ветер, высокая температура у очагов горения и сложный рельеф.По последней информации, уже сгорело 150 гектаров леса. Предварительной причиной пожара называется человеческая халатность.

боржомский район

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