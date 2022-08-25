https://sputnik-georgia.ru/20220825/strelba-po-politseyskim-v-gruzii-chlena-oppozitsionnoy-partii-otpravili-v-zaklyuchenie-269755840.html

Стрельба по полицейским в Грузии: члена оппозиционной партии отправили в заключение

Стрельба по полицейским в Грузии: члена оппозиционной партии отправили в заключение

По данным следствия, оппозиционер открыл огонь в направлении полицейских 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Ахалкалакский районный суд признал виновным задержанного в административном порядке члена крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Артура Мкояна и приговорили к 11-дневнему тюремному заключению, говорится в сообщении МВД Грузии.Сотрудники полиции провели следственные действия в доме одного из жителей Ахалкалаки в рамках расследования по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.Основанием для начала расследования стал случай на улице Давида Агмашенебели города Ахалкалаки. Водитель автомобиля марки Opel 23 августа открыл огонь, предположительно, из пистолета в направлении сотрудников полиции, которые ехали на собственном автомобиле. После случившегося водитель скрылся с места.В рамках расследования вскоре удалось идентифицировать автомобиль водителя и было установлено, что им управлял 36-летний А. М.В рамках расследования по указанному делу во время проведения обыска в доме, Мкоян не подчинился законному требованию полиции, после чего он был задержан в административном порядке.В среду Ахалкалакский районный суд признал Мкояна нарушителем закона и приговорил к 11-дневному тюремному заключению.Расследование продолжается по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия" УК Грузии.В МВД также ответили на брифинг в офисе ЕНД, в ходе которого представители партии назвали обыск в доме Мкояна "террором и политическим преследованием".В МВД отмечают, что указанное заявление не соответствует правде, и обыск в доме Мкояна был проведен с полным соблюдением процессуального законодательства.Ведомство также опубликовало видео, на котором изображен факт стрельбы Мкояна из оружия, на основании чего было начато расследование и произведен обыск в его доме.

ахалкалаки

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