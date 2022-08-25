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Торнике Шенгелия получил перелом плеча во время матча Грузия-Голландия

Торнике Шенгелия получил перелом плеча во время матча Грузия-Голландия

На восстановление баскетболиста уйдет от полугода до года, говорят в Федерации баскетбола 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия получил серьезную травму плеча во время матча со сборной Голландии в Тбилиси, врачи говорят о переломе плечевой кости и необходимой операции.По словам представителей Федерации баскетбола Грузии, на восстановление баскетболиста уйдет от полугода до года. Подробности станут известны после операции. Шенгелия был доставлен в одну из тбилисских клиник во время матча.Перелом не позволит лидеру сборной Грузии помочь команде на предстоящих играх Евробаскета 2022."Потеря Шенгелия для нас большой удар, но мы должны продолжать двигаться вперед. Такова жизнь", – заявил после матча главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос.Накануне сборная Грузии по баскетболу провела первый матч второго отборочного этапа чемпионата мира 2023. Команда под руководством Илиаса Зуроса принимала сборную Голландии в новом Дворце спорта и разгромила соперника со счетом 77:66.

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