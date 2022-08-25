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В Боржоми удалось ликвидировать большинство очагов возгорания
В Боржоми удалось ликвидировать большинство очагов возгорания
Параллельно продолжаются превентивные работы по защите населенных пунктов и стратегических объектов 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T18:43+0400
2022-08-25T18:43+0400
грузия
происшествия
новости
боржомский район
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
лесной пожар
боржоми
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Большая часть очагов пожара в муниципалитете Боржоми на юге Грузии потушена, последние данные сообщает МВД Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают всю ночь."Преобладают участки с ликвидированными очагами пожаров. Но сильный ветер и высокая температура не позволяют нам увеличить масштаб ликвидирвоанных территорий. В процесс активно включены воздушные средства. Можно смело сказать, что на сегодня ситуация стабильна и контролируется", - рассказал глава Службы по управлению ЧС Тимур Мгебришвили.По его словам, параллельно продолжаются превентивные работы по защите населенных пунктов и стратегических объектов от распространения огня.По данным МВД, несмотря на сложность работ, ни один представитель ведомств, участвующих в тушении пожара, не пострадал.К тушению пожара привлечены вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
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грузия, происшествия, новости, боржомский район, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар, боржоми
грузия, происшествия, новости, боржомский район, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар, боржоми

В Боржоми удалось ликвидировать большинство очагов возгорания

18:43 25.08.2022
© Emergency Management Service of GeorgiaПожар в лесу в горах близ Боржоми
Пожар в лесу в горах близ Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2022
© Emergency Management Service of Georgia
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Параллельно продолжаются превентивные работы по защите населенных пунктов и стратегических объектов
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Большая часть очагов пожара в муниципалитете Боржоми на юге Грузии потушена, последние данные сообщает МВД Грузии.
Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают всю ночь.
© Emergency Management Service of GeorgiaПожар в лесу в горах близ Боржоми
Пожар в лесу в горах близ Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2022
Пожар в лесу в горах близ Боржоми
© Emergency Management Service of Georgia
"Преобладают участки с ликвидированными очагами пожаров. Но сильный ветер и высокая температура не позволяют нам увеличить масштаб ликвидирвоанных территорий. В процесс активно включены воздушные средства. Можно смело сказать, что на сегодня ситуация стабильна и контролируется", - рассказал глава Службы по управлению ЧС Тимур Мгебришвили.
© Emergency Management Service of GeorgiaПожар в лесу в горах близ Боржоми
Пожар в лесу в горах близ Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2022
Пожар в лесу в горах близ Боржоми
© Emergency Management Service of Georgia
По его словам, параллельно продолжаются превентивные работы по защите населенных пунктов и стратегических объектов от распространения огня.
По данным МВД, несмотря на сложность работ, ни один представитель ведомств, участвующих в тушении пожара, не пострадал.
© Emergency Management Service of GeorgiaПожар в лесу в горах близ Боржоми
Пожар в лесу в горах близ Боржоми - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2022
Пожар в лесу в горах близ Боржоми
© Emergency Management Service of Georgia
К тушению пожара привлечены вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.
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