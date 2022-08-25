https://sputnik-georgia.ru/20220825/v-borzhomi-udalos-likvidirovat-bolshinstvo-ochagov-vozgoraniya-269772159.html

В Боржоми удалось ликвидировать большинство очагов возгорания

В Боржоми удалось ликвидировать большинство очагов возгорания

Параллельно продолжаются превентивные работы по защите населенных пунктов и стратегических объектов 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T18:43+0400

2022-08-25T18:43+0400

2022-08-25T18:43+0400

грузия

происшествия

новости

боржомский район

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

лесной пожар

боржоми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/19/269771462_0:177:2048:1329_1920x0_80_0_0_aba25e78d4d68e6a9e5cd32c3adcecae.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Большая часть очагов пожара в муниципалитете Боржоми на юге Грузии потушена, последние данные сообщает МВД Грузии.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Работы по его ликвидации длятся седьмые сутки. Пожарные работают всю ночь."Преобладают участки с ликвидированными очагами пожаров. Но сильный ветер и высокая температура не позволяют нам увеличить масштаб ликвидирвоанных территорий. В процесс активно включены воздушные средства. Можно смело сказать, что на сегодня ситуация стабильна и контролируется", - рассказал глава Службы по управлению ЧС Тимур Мгебришвили.По его словам, параллельно продолжаются превентивные работы по защите населенных пунктов и стратегических объектов от распространения огня.По данным МВД, несмотря на сложность работ, ни один представитель ведомств, участвующих в тушении пожара, не пострадал.К тушению пожара привлечены вертолеты пограничной полиции, мобилизованы соответствующие пожарно-спасательные машины. С 24 августа в тушении участвуют самолеты, прибывшие из соседней Турции.

боржомский район

боржоми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, боржомский район, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар, боржоми