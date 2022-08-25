https://sputnik-georgia.ru/20220825/v-gruzii-zaderzhali-obvinyaemogo-v-iznasilovanii-11-letnego-malchika-269766573.html
В Грузии задержали обвиняемого в изнасиловании 11-летнего мальчика
В Грузии задержали обвиняемого в изнасиловании 11-летнего мальчика
Жуткий инцидент произошел в курортном городе Батуми 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T17:15+0400
2022-08-25T17:15+0400
2022-08-25T16:55+0400
происшествия
батумский городской суд
батуми
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Полиция задержала мужчину по обвинению в изнасиловании 11-летнего мальчика, сообщает телеканал TV25.По информации телеканала, инцидент произошел в одном из поселений черноморского курортного города Батуми (АР Аджария).Батумский городской суд уже рассмотрел вопрос о мере пресечения для обвиняемого. Судья оставил мужчину в заключении на время следствия. По данным МВД, уголовное дело по факту возбуждено по статье "изнасилование".По информации СМИ, обвиняемый в изнасиловании является сыном друга матери подростка.
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происшествия, батумский городской суд, батуми, ар аджария, грузия, новости, преступность в грузии
происшествия, батумский городской суд, батуми, ар аджария, грузия, новости, преступность в грузии
В Грузии задержали обвиняемого в изнасиловании 11-летнего мальчика
Жуткий инцидент произошел в курортном городе Батуми
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik.
Полиция задержала мужчину по обвинению в изнасиловании 11-летнего мальчика, сообщает телеканал TV25
.
По информации телеканала, инцидент произошел в одном из поселений черноморского курортного города Батуми (АР Аджария).
Батумский городской суд уже рассмотрел вопрос о мере пресечения для обвиняемого. Судья оставил мужчину в заключении на время следствия. По данным МВД, уголовное дело по факту возбуждено по статье "изнасилование".
По информации СМИ, обвиняемый в изнасиловании является сыном друга матери подростка.