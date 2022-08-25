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Вавилов: как спецоперация на Тайване может укрепить Китай – видео
Вавилов: как спецоперация на Тайване может укрепить Китай – видео
Если американцы теряют Китай, они теряют все, а при Си Цзиньпине как раз происходит активный разрыв КНР с США, заявил в интервью "Sputnik на русском"... 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T11:08+0400
2022-08-25T11:08+0400
2022-08-25T11:17+0400
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По его мнению, для борьбы с Си США пытаются воздействовать на внутреннюю политику КНР, чтобы создать в стране нестабильность. Именно поэтому власти Китая будут стремиться использовать спецоперацию на Тайване для консолидация политических сил вокруг Си Цзиньпина.Какие условия для этого нужны и может ли Пекин рассчитывать на поддержку России – смотри в полной версии интервью.
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мультимедиа, видео, сша, тайвань, видео
мультимедиа, видео, сша, тайвань, видео
Вавилов: как спецоперация на Тайване может укрепить Китай – видео
11:08 25.08.2022 (обновлено: 11:17 25.08.2022)
Если американцы теряют Китай, они теряют все, а при Си Цзиньпине как раз происходит активный разрыв КНР с США, заявил в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов
По его мнению, для борьбы с Си США пытаются воздействовать на внутреннюю политику КНР, чтобы создать в стране нестабильность. Именно поэтому власти Китая будут стремиться использовать спецоперацию на Тайване для консолидация политических сил вокруг Си Цзиньпина.
Какие условия для этого нужны и может ли Пекин рассчитывать на поддержку России – смотри в полной версии интервью.