https://sputnik-georgia.ru/20220825/vavilov-kak-spetsoperatsiya-na-tayvane-mozhet-ukrepit-kitay---video-269750883.html

Вавилов: как спецоперация на Тайване может укрепить Китай – видео

Вавилов: как спецоперация на Тайване может укрепить Китай – видео

Если американцы теряют Китай, они теряют все, а при Си Цзиньпине как раз происходит активный разрыв КНР с США, заявил в интервью "Sputnik на русском"... 25.08.2022, Sputnik Грузия

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По его мнению, для борьбы с Си США пытаются воздействовать на внутреннюю политику КНР, чтобы создать в стране нестабильность. Именно поэтому власти Китая будут стремиться использовать спецоперацию на Тайване для консолидация политических сил вокруг Си Цзиньпина.Какие условия для этого нужны и может ли Пекин рассчитывать на поддержку России – смотри в полной версии интервью.

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