https://sputnik-georgia.ru/20220825/vsemirnyy-bank-prodolzhit-podderzhivat-reformy-v-gruzii-269774133.html

Всемирный банк продолжит поддерживать реформы в Грузии

Всемирный банк продолжит поддерживать реформы в Грузии

В текущем году исполнилось 30 лет сотрудничества Грузии со Всемирным банком 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T20:45+0400

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всемирный банк

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Текущие и будущие проекты в Грузии, поддерживаемые Всемирным банком, обсудили в Тбилиси в рамках рабочего визита представителей банка, говорится в сообщении министерства финансов Грузии.По информации ведомства, глава Минфина Лаша Хуцишвили встретился с региональным директором Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьяном Молинеусом и новым руководителем программ ВБ на Южном Кавказе Мигелем Эдуардо Санчесом Мартином.Хуцишвили поблагодарил Молинеуса за ​​важную помощь, оказанную Всемирным банком, а также за поддержку, которую финансовый институт оказывает стране в процессе реализации нынешних реформ.В текущем году исполнилось 30 лет сотрудничества Грузии со Всемирным банком. В ходе встречи стороны еще раз подчеркнули важность этого сотрудничества.Всемирный банк является одной из первых международных организаций, которая помогает Грузии в борьбе с пандемией и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в процессе восстановления экономики.Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.

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