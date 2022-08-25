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"Жуткое звучание": NASA записало звук из черной дыры — ВИДЕО
"Жуткое звучание": NASA записало звук из черной дыры — ВИДЕО
В комментариях пользователи назвали звуки черной дыры жуткими и страшными 25.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-25T17:59+0400
2022-08-25T17:59+0400
2022-08-25T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало запись со звуками из черной дыры, расположенной на расстоянии в 260 миллионов световых лет от Земли в Скоплении Персея.Ведомство отмечает, что это — "настоящий звук космоса".Ложное представление, что в космосе нет звука, возникает потому, что большая часть пространства представляет собой вакуум, не позволяющий распространять звуковые волны, заявляют ученые."Однако в скоплении галактик так много газа, что мы уловили настоящий звук космоса. На записи усилили его и смешали с другими данными, чтобы услышать черную дыру", — рассказали в NASA.Вибрации черной дырой Персея удалось зафиксировать еще в 2003 году. Но особенные частоты не позволяли человеческому уху услышать "голос" дыры. Чтобы это исправить, NASA увеличило звуковые данные на 57 и 58 октав.В комментариях пользователи назвали звуки черной дыры жуткими и страшными.
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MIA „Rosiya Segodnya“
космос, nasa, наука, в мире, новости
космос, nasa, наука, в мире, новости
"Жуткое звучание": NASA записало звук из черной дыры — ВИДЕО
В комментариях пользователи назвали звуки черной дыры жуткими и страшными
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало запись со звуками из черной дыры, расположенной на расстоянии в 260 миллионов световых лет от Земли в Скоплении Персея.
Ведомство отмечает, что это — "настоящий звук космоса".
Ложное представление, что в космосе нет звука, возникает потому, что большая часть пространства представляет собой вакуум, не позволяющий распространять звуковые волны, заявляют ученые.
"Однако в скоплении галактик так много газа, что мы уловили настоящий звук космоса. На записи усилили его и смешали с другими данными, чтобы услышать черную дыру", — рассказали в NASA.
Вибрации черной дырой Персея удалось зафиксировать еще в 2003 году. Но особенные частоты не позволяли человеческому уху услышать "голос" дыры. Чтобы это исправить, NASA увеличило звуковые данные на 57 и 58 октав.
В комментариях пользователи назвали звуки черной дыры жуткими и страшными.