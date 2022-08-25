https://sputnik-georgia.ru/20220825/zhutkoe-zvuchanie-nasa-zapisalo-zvuk-iz-chernoy-dyry--video-269766088.html

"Жуткое звучание": NASA записало звук из черной дыры — ВИДЕО

"Жуткое звучание": NASA записало звук из черной дыры — ВИДЕО

В комментариях пользователи назвали звуки черной дыры жуткими и страшными 25.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-25T17:59+0400

2022-08-25T17:59+0400

2022-08-25T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало запись со звуками из черной дыры, расположенной на расстоянии в 260 миллионов световых лет от Земли в Скоплении Персея.Ведомство отмечает, что это — "настоящий звук космоса".Ложное представление, что в космосе нет звука, возникает потому, что большая часть пространства представляет собой вакуум, не позволяющий распространять звуковые волны, заявляют ученые."Однако в скоплении галактик так много газа, что мы уловили настоящий звук космоса. На записи усилили его и смешали с другими данными, чтобы услышать черную дыру", — рассказали в NASA.Вибрации черной дырой Персея удалось зафиксировать еще в 2003 году. Но особенные частоты не позволяли человеческому уху услышать "голос" дыры. Чтобы это исправить, NASA увеличило звуковые данные на 57 и 58 октав.В комментариях пользователи назвали звуки черной дыры жуткими и страшными.

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