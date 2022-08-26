https://sputnik-georgia.ru/20220826/blogery-iz-20-stran-pribyli-v-kutaisi-v-ramkakh-novogo-proekta-wizz-air-269793201.html

Блогеры из 20 стран прибыли в Кутаиси в рамках нового проекта Wizz Air

Блогеры из 20 стран прибыли в Кутаиси в рамках нового проекта Wizz Air

В Кутаиси стартовал беспрецедентный проект GET LOST WIZZAIR 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T16:22+0400

2022-08-26T16:22+0400

2022-08-26T16:22+0400

грузия

новости

общество

имерети

ближний восток

кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24887/52/248875296_50:0:1575:858_1920x0_80_0_0_926cbbcefd9fbb8a9339115ca7855965.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Около 100 блогеров из 20 стран мира прибыли в город Кутаиси (регион Имерети) на западе Грузии в рамках проекта #GetLostwithWizz.Рейсом из Абу-Даби они прилетели в Кутаиси сегодня утром, сообщает Объединение аэропортов Грузии.#GetLostwithWizz – кампания "дочки" европейской низкобюджетной авиакомпании Wizz Air в ОАЭ – Wizz Air Abu Dhabi. Она призвана повысить информированность о расширении сети полетов лоукостера. Участников конкурса отправляют в неизвестный пункт назначения, где они должны провести выходные, "заблудившись" в новых впечатлениях.Участников конкурса отбирали через соцсети. Претенденты должны были разместить публикацию о своем самом запоминающемся путешествии и отметить ее хэштегом #GetLostwithWizz.Победителями стали авторы самых креативных, авантюрных, захватывающих или юмористических фото с наибольшим количеством отметок "нравится".100 человек смогли отправиться в путешествие по неизвестному направлению вместе с напарником. Помимо бесплатных авиабилетов, им также оплатили проживание в гостинице за две ночи и туристическую страховку.Инфо-тур подобного масштаба осуществляется в Грузии впервые. Цель проекта – популяризация региона в странах Ближнего Востока.Снятые об Имерети разные видеоролики будут распространятся в социальных сетях аппликантов, общее количество подписчиков которых составляет примерно 30 миллионов человек.

имерети

ближний восток

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, имерети, ближний восток, кутаиси