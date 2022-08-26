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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220826/bolshe-ne-khotel-zhit-shaya-labaf-priznalsya-v-myslyakh-o-suitside-iz-za-skandalov-269784680.html
"Больше не хотел жить": Шайа Лабаф признался в мыслях о суициде из-за скандалов
"Больше не хотел жить": Шайа Лабаф признался в мыслях о суициде из-за скандалов
Скандальные обвинения в насилии, как видно, не прошли артисту даром 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T12:02+0400
2022-08-26T12:21+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Американский актер Шайа Лабаф признался, что его мучали суицидальные мысли из-за серии скандалов вокруг него – об этом знаменитость рассказал в интервью на YouTube-канале епископа Роберта Бэррона."Я больше не хотел жить, когда все это произошло. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал – такой стыд, что забываешь, как дышать. Не знаешь, куда идти. Не можешь выйти на улицу и съесть тако", – сказал Лабаф.По словам киноактера, с тревожными мыслями ему помогло справиться принятие католицизма. На это решение его подтолкнула подготовка к роли католического святого падре Пио в фильме Абеля Феррары. Оказывается, чтобы быть убедительней на экране, Лабаф провел некоторое время в монастыре.На Шайу Лабаф подала в суд в 2020 году певица FKA twigs, которая утверждала, что в их отношениях актер не раз оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и даже намеренно заразил венерическим заболеванием. К обвинениям FKA twigs позже присоединилась и австралийская певица Sia. Она тоже призналась, что стала жертвой эмоционального насилия со стороны Шайи. После обвинений со стороны артистов Лабаф обещал пройти интенсивную терапию.
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шоу-бизнес, новости
шоу-бизнес, новости

"Больше не хотел жить": Шайа Лабаф признался в мыслях о суициде из-за скандалов

12:02 26.08.2022 (обновлено: 12:21 26.08.2022)
© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaАктер Шайа Лабаф
Актер Шайа Лабаф - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2022
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Скандальные обвинения в насилии, как видно, не прошли артисту даром
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Американский актер Шайа Лабаф признался, что его мучали суицидальные мысли из-за серии скандалов вокруг него – об этом знаменитость рассказал в интервью на YouTube-канале епископа Роберта Бэррона.
"Я больше не хотел жить, когда все это произошло. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал – такой стыд, что забываешь, как дышать. Не знаешь, куда идти. Не можешь выйти на улицу и съесть тако", – сказал Лабаф.
По словам киноактера, с тревожными мыслями ему помогло справиться принятие католицизма. На это решение его подтолкнула подготовка к роли католического святого падре Пио в фильме Абеля Феррары. Оказывается, чтобы быть убедительней на экране, Лабаф провел некоторое время в монастыре.
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Шайа Лабаф на 69-м Венецианском кинофестивале
Актер Шайа Лабаф на 69-м Венецианском кинофестивале - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2022
Актер Шайа Лабаф на 69-м Венецианском кинофестивале
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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На Шайу Лабаф подала в суд в 2020 году певица FKA twigs, которая утверждала, что в их отношениях актер не раз оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и даже намеренно заразил венерическим заболеванием.
К обвинениям FKA twigs позже присоединилась и австралийская певица Sia. Она тоже призналась, что стала жертвой эмоционального насилия со стороны Шайи. После обвинений со стороны артистов Лабаф обещал пройти интенсивную терапию.
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