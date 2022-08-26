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"Больше не хотел жить": Шайа Лабаф признался в мыслях о суициде из-за скандалов
"Больше не хотел жить": Шайа Лабаф признался в мыслях о суициде из-за скандалов
Скандальные обвинения в насилии, как видно, не прошли артисту даром 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T12:02+0400
2022-08-26T12:02+0400
2022-08-26T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Американский актер Шайа Лабаф признался, что его мучали суицидальные мысли из-за серии скандалов вокруг него – об этом знаменитость рассказал в интервью на YouTube-канале епископа Роберта Бэррона."Я больше не хотел жить, когда все это произошло. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал – такой стыд, что забываешь, как дышать. Не знаешь, куда идти. Не можешь выйти на улицу и съесть тако", – сказал Лабаф.По словам киноактера, с тревожными мыслями ему помогло справиться принятие католицизма. На это решение его подтолкнула подготовка к роли католического святого падре Пио в фильме Абеля Феррары. Оказывается, чтобы быть убедительней на экране, Лабаф провел некоторое время в монастыре.На Шайу Лабаф подала в суд в 2020 году певица FKA twigs, которая утверждала, что в их отношениях актер не раз оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и даже намеренно заразил венерическим заболеванием. К обвинениям FKA twigs позже присоединилась и австралийская певица Sia. Она тоже призналась, что стала жертвой эмоционального насилия со стороны Шайи. После обвинений со стороны артистов Лабаф обещал пройти интенсивную терапию.
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"Больше не хотел жить": Шайа Лабаф признался в мыслях о суициде из-за скандалов
12:02 26.08.2022 (обновлено: 12:21 26.08.2022)
Скандальные обвинения в насилии, как видно, не прошли артисту даром
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Американский актер Шайа Лабаф признался, что его мучали суицидальные мысли из-за серии скандалов вокруг него – об этом знаменитость рассказал в интервью на YouTube-канале епископа Роберта Бэррона.
"Я больше не хотел жить, когда все это произошло. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал – такой стыд, что забываешь, как дышать. Не знаешь, куда идти. Не можешь выйти на улицу и съесть тако", – сказал Лабаф.
По словам киноактера, с тревожными мыслями ему помогло справиться принятие католицизма. На это решение его подтолкнула подготовка к роли католического святого падре Пио в фильме Абеля Феррары. Оказывается, чтобы быть убедительней на экране, Лабаф провел некоторое время в монастыре.
На Шайу Лабаф подала в суд в 2020 году певица FKA twigs, которая утверждала, что в их отношениях актер не раз оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и даже намеренно заразил венерическим заболеванием.
К обвинениям FKA twigs позже присоединилась и австралийская певица Sia. Она тоже призналась, что стала жертвой эмоционального насилия со стороны Шайи. После обвинений со стороны артистов Лабаф обещал пройти интенсивную терапию.