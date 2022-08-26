https://sputnik-georgia.ru/20220826/chto-ozhidayut-v-armenii-ot-novogo-posla-v-gruzii-269779169.html
Что ожидают в Армении от нового посла в Грузии
Что ожидают в Армении от нового посла в Грузии
От нового посла ожидают продолжения работы по углублению отношений между Арменией и Грузией и активного участия в жизни местной общины 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T10:02+0400
2022-08-26T10:02+0400
2022-08-26T10:02+0400
армения
политика
новости
грузия
ереван
тбилиси
грузино-армянские отношения
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Ереван сменил посла Армении в Грузии, назначив на важную должность кадрового дипломата. Таким образом, в ближайшие годы официальным представителем интересов Армении в Грузии будет бывший посол в Германии Ашот Смбатян (2015-2021 гг.).Вопрос назначения нового посла в последний период активно рассматривался кабмином. Однако решение сменить главу диппредставительства не связано с политикой, у Рубена Садояна истек срок полномочий. Он был назначен дипломатом в Грузию еще при президентстве Сержа Саргсяна – в октябре 2017 года, сообщил Sputnik Армения.Выполнять дипмиссию в Грузии Рубену Садояну пришлось в сложный для Армении период. Страна пережила "бархатную революцию" и послу пришлось наводить мосты не только между властями Армении и Грузии, но и с пришедшей во власть новой силой, продолжая выстраивать доверительные отношения между Ереваном и Тбилиси.В отличие от бывшего посла, у Смбатяна нет тесных контактов в политических кругах Грузии, он по сути "чужой" для Тбилиси. По крайней мере, к такому выводу можно прийти анализируя его биографию. Однако Ереван сделал ставку на Смбатяна, учитывая его многолетний дипломатический опыт.В Ереване четко понимают, что на фоне последних событий в регионе только уровня добрососедских отношений с Грузией недостаточно. Необходима большая активизация межгосударственных контактов. Так, в среднесрочной программе правительства Армении отдельное место отведено отношениям с Грузией. Ереван планирует углубить связи с Тбилиси в политической, экономической, коммуникационной, культурной, гуманитарной и туристической сфере, что без изменений в повестке невозможно.Также важным остается чувствительный для обеих стран вопрос, который актуален еще с 90-х годов. Речь идет о делимитации и демаркации границ, здесь без сильной дипломатической руки не обойтись.Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси: о чем говорили дипломаты? >>По всей видимости власти надеются, что Смбатян сможет обойти острые углы, решить проблемы без урона для двусторонних отношений. Перед ним также стоит задача придать новый драйв армяно-грузинским контактам.Ереван уже дважды предлагал Тбилиси повысить уровень отношений до стратегических. Первым шагом к этому стали неформальные встречи, проводимые премьер-министрами Армении и Грузии – Николом Пашиняном и Мамукой Бахтадзе (пробыл главой кабмина до 2019 года – ред).Перед новым послом теперь будет стоять задача также вести активную работу с армянской общиной, грузинскими госструктурами в деле решения актуальных вопросов двусторонней повестки.Экспертные круги в Армении надеются, что назначение Смбатяна поможет Тбилиси определиться с кандидатурой посла Грузии. Этот пост вакантен уже около года.Что известно о новом после?Ашот Смбатян родился 30 апреля 1969 года в Ереване. В 1991 году окончил факультет математики ЕГУ, с 1990 по 1991 годы учился на факультете математики Технического университета Дрездена. Окончил аспирантуру в Лейпцигском университете. С 1993 по 1997 год учился на экономическом факультете Берлинского университета Гумбольдта.В 1991-1993 годах работал в научно-исследовательском отделении AVX/SIEMENS (Германия), с 1994 по 1996 годы – научный сотрудник университета Гумбольдта. С 1997 по 2008 год работал в посольстве Армении в Германии, в 2009 году был назначен советником в МИД. С 2015 по 2021 год был послом Армении в Германии (а с 2018 года и в Лихтенштейне).
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армения, политика, новости, грузия, ереван, тбилиси, грузино-армянские отношения
армения, политика, новости, грузия, ереван, тбилиси, грузино-армянские отношения
Что ожидают в Армении от нового посла в Грузии
От нового посла ожидают продолжения работы по углублению отношений между Арменией и Грузией и активного участия в жизни местной общины
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Ереван сменил посла Армении в Грузии, назначив на важную должность кадрового дипломата. Таким образом, в ближайшие годы официальным представителем интересов Армении в Грузии будет бывший посол в Германии Ашот Смбатян (2015-2021 гг.).
Вопрос назначения нового посла в последний период активно рассматривался кабмином. Однако решение сменить главу диппредставительства не связано с политикой, у Рубена Садояна истек срок полномочий. Он был назначен дипломатом в Грузию еще при президентстве Сержа Саргсяна – в октябре 2017 года, сообщил Sputnik Армения
.
Выполнять дипмиссию в Грузии Рубену Садояну пришлось в сложный для Армении период. Страна пережила "бархатную революцию" и послу пришлось наводить мосты не только между властями Армении и Грузии, но и с пришедшей во власть новой силой, продолжая выстраивать доверительные отношения между Ереваном и Тбилиси.
В Армении и Грузии высоко оценивают роль уже бывшего посла в укреплении отношений между двумя странами. Посол сумел найти общий язык с грузинскими лидерами, когда это особенно было необходимо армянской стороне. Кроме того, за пять лет его нахождения на посту состоялось 16 межправительственных визитов.
В отличие от бывшего посла, у Смбатяна нет тесных контактов в политических кругах Грузии, он по сути "чужой" для Тбилиси. По крайней мере, к такому выводу можно прийти анализируя его биографию. Однако Ереван сделал ставку на Смбатяна, учитывая его многолетний дипломатический опыт.
В Ереване четко понимают, что на фоне последних событий в регионе только уровня добрососедских отношений с Грузией недостаточно. Необходима большая активизация межгосударственных контактов. Так, в среднесрочной программе правительства Армении отдельное место отведено отношениям с Грузией. Ереван планирует углубить связи с Тбилиси в политической, экономической, коммуникационной, культурной, гуманитарной и туристической сфере, что без изменений в повестке невозможно.
Также важным остается чувствительный для обеих стран вопрос, который актуален еще с 90-х годов. Речь идет о делимитации и демаркации границ, здесь без сильной дипломатической руки не обойтись.
По всей видимости власти надеются, что Смбатян сможет обойти острые углы, решить проблемы без урона для двусторонних отношений. Перед ним также стоит задача придать новый драйв армяно-грузинским контактам.
Ереван уже дважды предлагал Тбилиси повысить уровень отношений до стратегических. Первым шагом к этому стали неформальные встречи, проводимые премьер-министрами Армении и Грузии – Николом Пашиняном и Мамукой Бахтадзе (пробыл главой кабмина до 2019 года – ред).
Перед новым послом теперь будет стоять задача также вести активную работу с армянской общиной, грузинскими госструктурами в деле решения актуальных вопросов двусторонней повестки.
Экспертные круги в Армении надеются, что назначение Смбатяна поможет Тбилиси определиться с кандидатурой посла Грузии. Этот пост вакантен уже около года.
Что известно о новом после?
Ашот Смбатян родился 30 апреля 1969 года в Ереване. В 1991 году окончил факультет математики ЕГУ, с 1990 по 1991 годы учился на факультете математики Технического университета Дрездена. Окончил аспирантуру в Лейпцигском университете. С 1993 по 1997 год учился на экономическом факультете Берлинского университета Гумбольдта.
В 1991-1993 годах работал в научно-исследовательском отделении AVX/SIEMENS (Германия), с 1994 по 1996 годы – научный сотрудник университета Гумбольдта. С 1997 по 2008 год работал в посольстве Армении в Германии, в 2009 году был назначен советником в МИД. С 2015 по 2021 год был послом Армении в Германии (а с 2018 года и в Лихтенштейне).