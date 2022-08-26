https://sputnik-georgia.ru/20220826/chto-ozhidayut-v-armenii-ot-novogo-posla-v-gruzii-269779169.html

Что ожидают в Армении от нового посла в Грузии

Что ожидают в Армении от нового посла в Грузии

От нового посла ожидают продолжения работы по углублению отношений между Арменией и Грузией и активного участия в жизни местной общины 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Ереван сменил посла Армении в Грузии, назначив на важную должность кадрового дипломата. Таким образом, в ближайшие годы официальным представителем интересов Армении в Грузии будет бывший посол в Германии Ашот Смбатян (2015-2021 гг.).Вопрос назначения нового посла в последний период активно рассматривался кабмином. Однако решение сменить главу диппредставительства не связано с политикой, у Рубена Садояна истек срок полномочий. Он был назначен дипломатом в Грузию еще при президентстве Сержа Саргсяна – в октябре 2017 года, сообщил Sputnik Армения.Выполнять дипмиссию в Грузии Рубену Садояну пришлось в сложный для Армении период. Страна пережила "бархатную революцию" и послу пришлось наводить мосты не только между властями Армении и Грузии, но и с пришедшей во власть новой силой, продолжая выстраивать доверительные отношения между Ереваном и Тбилиси.В отличие от бывшего посла, у Смбатяна нет тесных контактов в политических кругах Грузии, он по сути "чужой" для Тбилиси. По крайней мере, к такому выводу можно прийти анализируя его биографию. Однако Ереван сделал ставку на Смбатяна, учитывая его многолетний дипломатический опыт.В Ереване четко понимают, что на фоне последних событий в регионе только уровня добрососедских отношений с Грузией недостаточно. Необходима большая активизация межгосударственных контактов. Так, в среднесрочной программе правительства Армении отдельное место отведено отношениям с Грузией. Ереван планирует углубить связи с Тбилиси в политической, экономической, коммуникационной, культурной, гуманитарной и туристической сфере, что без изменений в повестке невозможно.Также важным остается чувствительный для обеих стран вопрос, который актуален еще с 90-х годов. Речь идет о делимитации и демаркации границ, здесь без сильной дипломатической руки не обойтись.Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси: о чем говорили дипломаты? >>По всей видимости власти надеются, что Смбатян сможет обойти острые углы, решить проблемы без урона для двусторонних отношений. Перед ним также стоит задача придать новый драйв армяно-грузинским контактам.Ереван уже дважды предлагал Тбилиси повысить уровень отношений до стратегических. Первым шагом к этому стали неформальные встречи, проводимые премьер-министрами Армении и Грузии – Николом Пашиняном и Мамукой Бахтадзе (пробыл главой кабмина до 2019 года – ред).Перед новым послом теперь будет стоять задача также вести активную работу с армянской общиной, грузинскими госструктурами в деле решения актуальных вопросов двусторонней повестки.Экспертные круги в Армении надеются, что назначение Смбатяна поможет Тбилиси определиться с кандидатурой посла Грузии. Этот пост вакантен уже около года.Что известно о новом после?Ашот Смбатян родился 30 апреля 1969 года в Ереване. В 1991 году окончил факультет математики ЕГУ, с 1990 по 1991 годы учился на факультете математики Технического университета Дрездена. Окончил аспирантуру в Лейпцигском университете. С 1993 по 1997 год учился на экономическом факультете Берлинского университета Гумбольдта.В 1991-1993 годах работал в научно-исследовательском отделении AVX/SIEMENS (Германия), с 1994 по 1996 годы – научный сотрудник университета Гумбольдта. С 1997 по 2008 год работал в посольстве Армении в Германии, в 2009 году был назначен советником в МИД. С 2015 по 2021 год был послом Армении в Германии (а с 2018 года и в Лихтенштейне).

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армения, политика, новости, грузия, ереван, тбилиси, грузино-армянские отношения