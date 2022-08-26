https://sputnik-georgia.ru/20220826/gruzin-pokonchil-s-soboy-v-turtsii-posle-dvoynogo-samoubiystva--smi-269789907.html

Грузин покончил с собой в Турции после двойного самоубийства – СМИ

Грузин покончил с собой в Турции после двойного самоубийства – СМИ

Все трое погибших работали на чайной плантации в Турции 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T13:57+0400

2022-08-26T13:57+0400

2022-08-26T13:57+0400

новости

грузия

происшествия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1a/250458647_0:22:2987:1702_1920x0_80_0_0_d093300f485374ed03aaaa8e229e62c8.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Гражданин Грузии убил жену и еще одного грузина в Турции, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает телеканал "Формула".По информации телеканала, случай произошел в провинции Артвин. По данным турецких СМИ, он убил жену ножом, а в мужчину выстрелил из огнестрельного оружия, а после случившегося поехал к грузино-турецкой границе на такси.По распространенной информации, мужчина покончил с собой тогда, когда у города Кемальпаша полиция попросила такси остановиться.Все трое погибших были гражданами Грузии. Они работали на чайной плантации в Турции.Турецкая полиция начала следствие в связи со случившимся.

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, турция