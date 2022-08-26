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Грузин покончил с собой в Турции после двойного самоубийства – СМИ
Грузин покончил с собой в Турции после двойного самоубийства – СМИ
Все трое погибших работали на чайной плантации в Турции 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T13:57+0400
2022-08-26T13:57+0400
2022-08-26T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Гражданин Грузии убил жену и еще одного грузина в Турции, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает телеканал "Формула".По информации телеканала, случай произошел в провинции Артвин. По данным турецких СМИ, он убил жену ножом, а в мужчину выстрелил из огнестрельного оружия, а после случившегося поехал к грузино-турецкой границе на такси.По распространенной информации, мужчина покончил с собой тогда, когда у города Кемальпаша полиция попросила такси остановиться.Все трое погибших были гражданами Грузии. Они работали на чайной плантации в Турции.Турецкая полиция начала следствие в связи со случившимся.
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новости, грузия, происшествия, турция
новости, грузия, происшествия, турция
Грузин покончил с собой в Турции после двойного самоубийства – СМИ
Все трое погибших работали на чайной плантации в Турции
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik.
Гражданин Грузии убил жену и еще одного грузина в Турции, а затем покончил жизнь самоубийством, сообщает телеканал "Формула
".
По информации телеканала, случай произошел в провинции Артвин. По данным турецких СМИ, он убил жену ножом, а в мужчину выстрелил из огнестрельного оружия, а после случившегося поехал к грузино-турецкой границе на такси.
По распространенной информации, мужчина покончил с собой тогда, когда у города Кемальпаша полиция попросила такси остановиться.
Все трое погибших были гражданами Грузии. Они работали на чайной плантации в Турции.
Турецкая полиция начала следствие в связи со случившимся.