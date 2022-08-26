https://sputnik-georgia.ru/20220826/gruzinskiy-ekspert-osudil-otkaz-gruzinskikh-vlastey-ot-formata-33-269790653.html
Грузинский эксперт осудил отказ грузинских властей от формата "3+3"
Грузинский эксперт осудил отказ грузинских властей от формата "3+3"
Переговоры – очень важная часть урегулирования существующих проблем не только с Россией, но и с другими странами, от которой отказываются грузинские власти... 26.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-26T15:45+0400
2022-08-26T15:45+0400
2022-08-26T15:45+0400
пресс-центр
грузия
мультимедиа
видео
пресс-центр
видео-новости из грузии
видеомост
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Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.С инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью."Отказываться от переговоров со странами, с которыми у нас проблемы, речь не только о России, это настоящая глупость. Я это не приемлю. Любой формат переговоров – это дипломатия. А что такое дипломатия? Это решить вопросы на взаимно допустимых уступках. В одностороннем порядке ничто не может быть решено", – заявил Гиорхидзе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии, видеомост
грузия, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии, видеомост
Грузинский эксперт осудил отказ грузинских властей от формата "3+3"
Переговоры – очень важная часть урегулирования существующих проблем не только с Россией, но и с другими странами, от которой отказываются грузинские власти, считает эксперт Демур Гиорхелидзе
Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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С инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.
"Отказываться от переговоров со странами, с которыми у нас проблемы, речь не только о России, это настоящая глупость. Я это не приемлю. Любой формат переговоров – это дипломатия. А что такое дипломатия? Это решить вопросы на взаимно допустимых уступках. В одностороннем порядке ничто не может быть решено", – заявил Гиорхидзе.