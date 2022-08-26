https://sputnik-georgia.ru/20220826/gruzinskiy-ekspert-osudil-otkaz-gruzinskikh-vlastey-ot-formata-33-269790653.html

Грузинский эксперт осудил отказ грузинских властей от формата "3+3"

Грузинский эксперт осудил отказ грузинских властей от формата "3+3"

Переговоры – очень важная часть урегулирования существующих проблем не только с Россией, но и с другими странами, от которой отказываются грузинские власти... 26.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-26T15:45+0400

2022-08-26T15:45+0400

2022-08-26T15:45+0400

пресс-центр

грузия

мультимедиа

видео

пресс-центр

видео-новости из грузии

видеомост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269790198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bcd2aff4ce0d9799ad6dba29284e2aed.jpg

Об этом он заявил в ходе видеомоста Москва-Тбилиси, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.С инициативой о создании платформы "3+3" выступили лидеры Азербайджана и Турции. Иран и Россия приветствовали эту идею. МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью."Отказываться от переговоров со странами, с которыми у нас проблемы, речь не только о России, это настоящая глупость. Я это не приемлю. Любой формат переговоров – это дипломатия. А что такое дипломатия? Это решить вопросы на взаимно допустимых уступках. В одностороннем порядке ничто не может быть решено", – заявил Гиорхидзе.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, мультимедиа, видео, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии, видеомост